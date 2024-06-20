Суд арестовал бывшего совладельца «Трансфин-М» Тайчера

Алексей Тайчер пообещал содействовать следствию, защита настаивает, что инкриминируемые ему действия являются обычной предпринимательской деятельностью

Алексей Тайчер (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Тверской суд арестовал до 14 августа экс-совладельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК — лишение свободы на срок до десяти лет.

Тайчер на заседании суда сказал, что у него есть израильское гражданство. У него четверо детей, из них три малолетних. Тайчер сказал, что недвижимости за пределами России у него нет, и пообещал оказывать содействие следствию.

За Тайчера поручилась исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая, сообщила судья. Обвиняемый сказал, что за него также поручился президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

В ходатайстве об аресте, которое зачитала судья Ксения Панова, следствие указывало, что арест необходим, так как роль Тайчера в преступлении была организационной, некоторые соучастники по делу скрылись, и ведется их розыск, к тому же у него есть двойное гражданство и имущество за рубежом. По данным следствия, у Тайчера есть недвижимость в Великобритании и Израиле.

Тайчер, бывший совладелец лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс», был задержан в Москве 18 июня. Источники РБК тогда сообщали об обысках и выемке документов в «СГ-Транс», а также задержании еще пятерых человек по тому же делу. Среди них были члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских, писал телеграм-канал Vgudok. «Коммерсантъ» называл их возможными покупателями лизинговой компании после выхода Тайчера из ее капитала зимой 2024 года. В «Трансфин-М» и «СГ-Транс» не комментировали.

Тайчер был задержан в аэропорту Внуково по прилету из-за рубежа с участием сотрудников силового блока, сообщил на заседании суда его адвокат.

«Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов. Компании принадлежат железнодорожный оператор «Атлант» и «ТМФ-Спецтехника», которая занимается майнинговым аутсорсингом и имеет крупный парк карьерных самосвалов, автогрейдеров, гидравлических экскаваторов и другой спецтехники. По состоянию на 1 апреля 2020 года в собственности «Трансфин-М» находилось 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники. За 2022 год выручка компании составила 15,9 млрд руб., прибыль — 18,62 млрд руб.

Следствие оценило имущественный ущерб на сумму не менее 710 млн руб. В ходе расследования было выявлено, что между «Трансфин-М» и «Рейлстримом» было заключено четыре фиктивных договора займа на 937,5 млн руб. По мнению следственного органа, соучастники, в том числе Тайчер, не намеревались выполнить условия договора и вернуть средства. В годовом отчете «Трансфин-М» за 2013 год «Рейлстрим» фигурирует как партнер «Трансфин-М» по их совместному предприятию «Т-Генерация». В парке «Рейлстрима» на тот момент было 5476 вагонов, следует из отчетности.

Представители защиты не согласились со следствием, что описываемое преступление не относится к предпринимательской деятельности. «Когда одна коммерческая организация дает заем другой коммерческой организации — что это, как не предпринимательская деятельность?» — заявил адвокат. Тайчер сказал, что в материалах следствия однобоко и неполно отражены экономические события в компаниях «Т-Генерация», «Трансфин-М» и «Рейлстрим». Денежные средства, которые были выданы от компании «Трансфин-М», не были похищены, а были направлены на погашение других обязательств, заявил подозреваемые. «Трансфин-М» — это серьезная организация, там решения принимаются коллегиально, поэтому вряд ли там могли выдать нецелевой кредит, сказал Тайчер.

Тайчер родился в 1979 году в Ленинграде. Там он начал свою карьеру помощником финансового директора в транспортной ГК «Евросиб», после чего перешел в московский концерн «Союзвнештранс», где занимался проблемными активами компании. С 2005 года был советником первого вице-президента и заместителя гендиректора РЖД, отвечал за выделение операторского бизнеса из структуры госмонополии. В 2012 году Тайчер выкупил оператора по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов «СГ-Транс» за 22 млрд руб. и руководил компанией до 2015-го, после чего возглавил Федеральную грузовую компанию (контролируется РЖД). Однако до 2023 года бизнесмен оставался мажоритарным акционером «СГ-Транс».

«Трансфин-М» Тайчер приобрел в 2019 году у негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние», писал «Коммерсантъ». Сначала ФАС блокировала сделку из-за вопросов участников рынка о присутствии менеджмента РЖД, «особенно в условиях снижения погрузки на сети». После того как бизнесмен ушел в отставку со всех постов в РЖД и ГТЛК, антимонопольное ведомство выдало разрешение на эту сделку.

Спустя год был задержан бывший генеральный директор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов по делу о хищении вагонов на сумму порядка 3 млрд руб. и фальсификации документов. Его знакомый связывал задержание с выводом имущества на аффилированные компании по заниженным ценам.

Тайчер продал «Трансфин-М» в феврале 2024 года. 70% акций получил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Инвестсервис», остальные 30% — ЗПИФ «Талер». Бизнесмен планировал заняться инвестициями в финтех и логистику после выхода из железнодорожного бизнеса.