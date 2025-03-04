ООН заявила о риске дефицита рыбных палочек в Европе из-за санкций

Введение полного запрета на импорт рыбы из России грозит ЕС дефицитом продуктов из рыбы, предупредила продовольственная организация ООН. Особенно может пострадать Германия с ее заводами полуфабрикатов — рыбных палочек и филе

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, ФАО) предупредила, что полный запрет на импорт в ЕС российской рыбы может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например рыбных палочек, сообщили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на выпущенный ФАО в феврале 2025 года обзор мирового рыбного рынка.

В обзоре, с которым ознакомился РБК, организация указывает на обсуждение новых экономических санкций ЕС против России в ответ на ее действия на Украине, которые могут включать запрет на импорт российской рыбы. Германия, являющаяся крупнейшим импортером российской рыбы и морепродуктов в ЕС, особенно страдает от этой ситуации, пишут эксперты ФАО: «Предлагаемый запрет может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, таких как рыбные палочки, и повлиять на рабочие места в пищевой промышленности».

О том, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы, стало известно в августе 2024 года. На таком запрете настаивали страны Балтии, в частности Литва, сообщала немецкая Welt. Газета напомнила, что весной 2022 года ЕС запретил импорт из России морепродуктов, икры и ракообразных, а новая дискуссия в Брюсселе шла об ужесточении запрета. В 15-й пакет санкций ЕС против России, принятый в конце прошлого года, рыба не попала, так же как и в 16-й, принятый в феврале 2025-го.

Россия — крупный поставщик минтая для стран ЕС, и европейские переработчики, особенно в Германии, признавали, что зависят от этих поставок. «Если поставки российского минтая полностью прекратятся из-за санкций, замены в настоящее время нет», — указал управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер.

Почему для Германии и ЕС важен минтай

Германия — один из ключевых конечных потребителей минтая в мире, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Страна традиционно была крупным импортером филе этой рыбы, так как именно там расположены крупнейшие в ЕС заводы по выпуску рыбных палочек и филе в панировке — одного из самых популярных в Европе полуфабрикатов. Основную часть продукции, которую производят эти заводы, потребляют сами немцы, но большой объем поставляется и в другие страны ЕС. В 2020–2023 годах Германия ежегодно импортировала 130–135 тыс. т филе минтая — 50–55% от всего европейского импорта. Филе минтая она, как и другие государства ЕС, импортирует из трех стран: Китая, России и США.

В 2024 году импорт филе минтая в ЕС снизился на 17% — до 217,3 тыс. т (в деньгах он упал на 33% — до €602 млн), приводит данные АДМ. В Германию поставки упали еще сильнее — на 30%, до 95 тыс. т (около 45% от общего импорта ЕС). «Это самый низкий показатель более чем за десять лет. Причина — санкции против России, которые привели к росту цен на сырье для местных предприятий», — объясняет Буглак. C прошлого года ЕС исключил российское филе минтая, произведенное в море из дикой рыбы, из тарифных квот для нулевой пошлины, напоминает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Теперь эта продукция облагается пошлиной 13,7%.

Бенефициаром в этой ситуации, по мнению президента АДМ, оказались США. «По итогам 2024 года эта страна стала главным поставщиком филе минтая», — констатирует Буглак. Последние годы Китай, по его словам, был основным поставщиком этой продукции на европейский рынок с долей 50–60%. Китайские экспортеры завозили в ЕС филе, произведенное из мороженого сырья, в то время как Россия и США — из свежего. В 2022 и 2023 годах Россия потеснила американцев и заняла более 27% рынка. Но в 2024 году ситуация изменилась, в том числе из-за введения импортной пошлины. Поставки из Китая в ЕС, как уточняют в АДМ, сократились за год в два раза — со 142 до 69,5 тыс. т. Импорт российской продукции остался на уровне 2023-го — 69,5 тыс. т. Зато поставки из США выросли в 1,8 раза — до 77,8 тыс. т. Это позволило Штатам в 2024 году занять первое место на европейском рынке филе минтая с долей 36%. На долю России и Китая приходилось по 32%.

Филе минтая из США в Европе все так же облагается нулевой пошлиной, но «стоит значительно дороже, чем до введения санкций против России», указывает президент ВАРПЭ. «Но вариантов у местных переработчиков нет, ведь США и Россия — единственные крупные добытчики минтая в мире, способные производить филе из свежей рыбы сразу после вылова», — поясняет Зверев. Рост цен на сырье приводит к ухудшению финансового положения европейских предприятий и к удорожанию продукта для конечного потребителя. «Единственное последствие, к которому привели санкции против России, — это резкий рост цен на минтай, популярный и некогда наиболее доступный вид рыбы в ЕС», — заключает Зверев.

Буглак соглашается с выводом ФАО, что в случае полного запрета российской рыбы Европа, особенно Германия, может столкнуться с дефицитом доступного сырья и необходимостью перестройки производственных процессов. Следствием этого будет рост цен. Эксперты ссылаются на опубликованный в феврале этого года опрос «Евробарометра» (исследует общественное мнение по поручению Еврокомиссии), согласно которому стоимость рыбы для европейцев — наиболее влиятельный фактор при принятии решения о покупке. На него в первую очередь обращают внимание 55% покупателей, тогда как внешний вид продуктов указали 51% респондентов. В целом же рыба — одно из главных составляющих рациона в странах ЕС: 58% опрошенных потребителей указали, что едят рыбу и морепродукты в ресторанах и другом общепите не реже одного раза в месяц, а 31% — с такой же частотой дома.

ФАО в своем обзоре пишет, что европейские предприятия фастфуда, использующие в меню придонные виды рыб (к ним относятся минтай и другие тресковые породы), заменяют их другими, в частности пангасиусом. Но эта рыба, отмечает Зверев, уступает минтаю по вкусовым характеристикам и полезным свойствам, а цены на нее на фоне возросшего спроса пошли вверх.

Что происходит с потреблением минтая в России В 2024 году добытчики минтая увеличили поставки на внутренний рынок. Потребление этого вида рыбы достигло рекордного за 20 лет уровня — 4 кг на человека в год (при переводе на сырец), сообщили в АДМ. Для сравнения: в 2023 году россияне, по данным Росстата, в среднем съедали по 22,5 кг рыбы на человека в год. Рост потребления минтая стал как результатом увеличения улова, который оказался самым большим по крайней мере за десять лет, так и следствием растущего спроса благодаря кампаниям по продвижению.