В России зафиксирован 20-летний рекорд потребления минтая

В 2024 году добытчики минтая увеличили поставки на внутренний рынок. Потребление достигло рекордного за 20 лет уровня 4 кг на человека. Рыбаки призывают менять «советский имидж» минтая — спрос на него растет, но следом — и цены

Россияне поставили новый рекорд по потреблению минтая — самого массового объекта морского промысла в России. В 2024 году потребление этого вида рыбы в стране в переводе на сырец превысило 4 кг на человека в год, рассказали РБК в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). «Это самый высокий показатель более чем за 20-летний период наблюдений», — заявил президент АДМ Алексей Буглак.

Минтай — один из основных продуктов в «рыбной корзине» россиян. По данным АДМ, его потребление в пересчете на сырец в 2014–2024 годах колебалось от 1,8 до 4 кг на человека в год, что составляет 8–18% от общего потребления рыбопродукции. Данные Росстата по среднедушевому потреблению рыбы в России в целом доступны за 2023 год: это 22,5 кг на человека в год.

Почему стали есть больше минтая

Новый рекорд потребления стал возможен благодаря увеличению поставок рыбы на внутренний рынок. Это связано с ростом спроса и увеличением уловов, сообщили РБК в пресс-службе Росрыболовства. В 2024 году российские рыбаки добыли 1,99 млн т минтая — улов стал самым большим как минимум за десять лет, следует из данных АДМ. В предыдущем году он был на 2% ниже — 1,96 млн т.

Минтай — важнейший промысловый ресурс России, обилие которого позволяет обеспечить внутренний рынок и «решать амбициозные задачи на внешних», говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Россия — крупнейший в мире добытчик минтая, ее главный конкурент — США. Традиционно российский минтай был ориентирован на экспорт, но за последние годы его внутренняя востребованность значительно увеличилась и этот тренд продолжает набирать силу, говорит Евгений Новоселов, гендиректор АО «Океанрыбфлот» (крупнейший добытчик минтая на Камчатке). По данным Росрыболовства, за январь—декабрь 2024 года объем выгрузки уловов минтая в иностранных портах сократился на 14,6%, тогда как в российских он увеличился на 11,5%.

Последнее десятилетие поставки отечественной продукции из минтая на внутренний рынок увеличивались ежегодно. По данным АДМ, за прошедший 2024 год на российский рынок ушло около 30% всего добытого в стране минтая, или 584 тыс. т (в переводе на сырец). Основной продукт — мороженый минтай. Его поставки немного снизились: они составили 177 тыс. т, что на 7% ниже уровня 2023 года. Но зато потребители стали получать больше продуктов глубокой переработки. Поставки филе минтая выросли за год в 2,6 раза, превысив 46 тыс. т, минтаевого сурими (вид фарша, из которого делают крабовые палочки) — в 1,9 раза, до 21 тыс. т. По минтаевому фаршу рост относительно 2023 года составил 73%, до 8 тыс. т.

Один из крупнейших добытчиков минтая — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) — в 2024 году нарастила поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, сообщили в ее пресс-службе. Отгрузки на внутренний рынок по сравнению с 2023 годом увеличились на 50% в тоннах, в том числе продукции глубокой переработки — филе минтая морской и береговой заморозки. Кроме того, РРПК на 48% увеличила поставки минтаевого сурими отечественным производителям крабовых палочек (абсолютные цифры в компании не привели).

Растущий спрос россиян на минтай видят и торговые сети. Продажи и оптовые закупки минтая в «Перекрестке» в натуральном выражении увеличились в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2023-м. У самой популярной позиции — филе минтая — продажи выросли в три раза. Рост спроса на филе минтая фиксирует и представитель «Магнита»: в 2024 году его продажи выросли на 12% в натуральном выражении. По его словам, это связано с ростом популярности у потребителей продукции, не нуждающейся в дополнительной обработке перед приготовлением. В X5 Grоup (владеет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») результаты продаж минтая объясняют стратегическим партнерством с рыбодобытчиками и заключением прямых договоров поставок.

Как меняют имидж рыбы

Рост потребления — еще и результат усилий по продвижению минтая со стороны бизнеса. «Мы видим стремительный рост спроса в стране в последние несколько лет, и основная причина — это маркетинг», — объясняет Буглак. В 2022–2023 годах АДМ проводила исследования, которые показали, что один из главных барьеров для роста потребления минтая — его имидж.

Исторически минтай, по словам президента ВАРПЭ, был рыбой с «несчастливой судьбой», которая в советское время оставалась недооцененной. В «Справочнике промысловой рыбы СССР» минтай называли второстепенной промысловой рыбой дальневосточных морей. Глубокая промышленная переработка в потребительских целях началась в СССР только в конце 1970-х годов, но не носила массового масштаба. Рыбу добывали для переработки в муку, а в 2000-х промысел был сосредоточен на икре, приносящей большую прибыль.

Минтай в советское время незаслуженно называли «кошачьей рыбой», в то время как эта диетическая рыба имеет право получить место в ресторанах, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Чиновник, слова которого приводил Shopper's, говорил: над тем, чтобы минтай чаще появлялся на столе у россиян, работают. В августе Совфед рекомендовал правительству больше закупать отечественную рыбу с высокой добавленной стоимостью в рамках госзаказа, например для школьного питания и военнослужащих.

Для стимулирования спроса АДМ еще в 2023 году запустила программу категорийного бренда «Дальневосточный минтай», задача которой — популяризация продукции из минтая как вкусной, полезной и доступной по цене дикой рыбы, говорит Буглак. На этапе запуска проекта ожидалось, что он позволит увеличить потребление минтая в России до 350 тыс. т к 2025 году. Промежуточные результаты программы в 2024-м — рост потребления минтаевой продукции на 35% к базовому 2022 году. А поставки в переводе на сырец выросли более чем на 50%, указывают в ассоциации.

«Минтай, который около десяти лет был на 4–5-м месте по популярности среди россиян, переместился на третье место», — говорит Буглак. По его словам, проведенный в ноябре опрос ВЦИОМа показал, что теперь минтай уступает по популярности лишь сельди и горбуше, при этом от последней его отделяет всего один процентный пункт. С 2023 года узнаваемость минтая выросла в 1,6 раза, до 74% потребителей. А доля тех, кто его покупает, увеличилось почти на 21%, до 71%, добавляет Буглак.

Рост потребления минтая связан как с изменением потребительских предпочтений, так и со стабильностью цен, которая делает эту рыбу одним из наиболее доступных источников качественного белка, говорит Новоселов. Пищевые привычки россиян изменились, и минтай постепенно укрепляет позиции в рознице за счет увеличения доли продукции в потребительской упаковке, а категорийный бренд помогает укрепить позиции продукта на полке, считает эксперт. «Сегодня это один из самых сбалансированных по цене и качеству продуктов, что особенно важно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры», — добавляет Новоселов.

Дальнейший рост внутреннего рынка будет поддерживаться развитием переработки, стабильностью цен, совершенствованием логистики и усилением работы по популяризации продукта среди новых категорий потребителей, ожидает гендиректор «Океанрыбфлота». У РРПК для популяризации минтая в планах разработка новых продуктов из филе и сурими, а также запуск продуктов из икры минтая. «Этот деликатес высоко ценят в Японии и Корее, а в России икра минтая представлена в основном в уставших, несовременных форматах типа консервной банки. Мы постараемся перезапустить для наших соотечественников икру минтая 2.0», — рассказали в компании. Цена — самое значимое конкурентное преимущество минтая, отмечал Буглак: стоимость продукции для россиян сейчас главный фактор покупки рыбы.

Что происходит с ценами на рыбу В начале 2025 года оптовые цены на минтай и другую белую рыбу на Дальнем Востоке — основном регионе вылова — заметно подросли, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурсы». В конце января 2025 года 1 кг минтая стоил у поставщиков 133 руб. — на 40% выше, чем в это же время годом ранее (95 руб./кг). Минтай сопоставим по цене с тихоокеанской сельдью (132 руб./кг, рост на 41,9% год к году) и существенно дешевле, чем тихоокеанская треска (360 руб./кг, рост на 57,9%). Розничные цены на минтай Росстат отдельно не фиксирует. Но в целом цены на мороженую разделанную рыбу (исключая лососевые породы) выросли за 2024 год в пределах инфляции: на 10,4%, до 312,7 руб./кг. Неразделанная мороженая рыба в магазинах дешевле: 248,2 руб./кг (рост на 13,9% за год). Рыбное филе стоит в среднем около 550 руб./кг (+10,6%). Уровень цен зависит от объема вылова, затрат производителей и спроса на другие виды рыбы, прокомментировали в Росрыболовстве. В РРПК указали, что контролировать ценообразование помогает кооперация с переработчиками и торговыми сетями.