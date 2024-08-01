Евросоюз обсудит ограничения на ввоз российской рыбы

На ограничениях настаивают страны Балтии. В 2022 году более 70% импортированного в Евросоюз минтая было поставлено из России. Поставки из США, второго крупнейшего экспортера рыбы, обходятся на 20% дороже

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Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России из-за военных действий на Украине обсудит ограничения на ввоз российской рыбы, сообщает Die Welt.

Издание напоминает, что весной 2022 года ЕС запретил импорт из России морепродуктов, икры и ракообразных. Сейчас в Брюсселе идет дискуссия об ужесточении запрета, под него может попасть и свежая рыба. Официально обсуждения должны начаться после летних каникул.

По данным Welt, на мерах настаивают страны Балтии, в частности, Литва. В июле издание Undercurrent News писало, что Литва, Эстония, Латвия и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал обвинения голословными и предположил, что эти страны хотят оставить Евросоюз без российской рыбы и получить конкурентное преимущество.

Welt, ссылаясь на данные Ассоциации рыбопереработчиков и трейдеров ЕС (AIPCE), пишет, что в 2022 году более 70% минтая, импортированного в ЕС, пришлось на Россию. По данным отраслевой ассоциации Fish Information Center, 85% минтая, потребляемого в Германии, поступает из России. «Если поставки российского минтая полностью прекратятся из-за санкций, замены в настоящее время нет», — заявил управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер.

По словам Майера, поставки из США не смогу компенсировать возможное сокращение импорта из России. Соединенные Штаты — второй после России крупнейший поставщик минтая в Европу. Поставки из США стоят на 20% дороже, пишет Welt.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев считает, что ограничения поставок российской рыбы на рынки ЕС, а также США, Великобритании — «это в чистом виде политический инструмент», который наносит ущерб не только российским поставщикам, «но, и иногда в большей степени, — производителям тех стран, которые этот инструмент используют». В разговоре с РБК он напомнил, что рыбопереработчики в Евросоюзе выступали против исключения российской белой рыбы (продукции из минтая, трески, пикши и др.) из системы нулевых тарифов (ATQ) на ввоз в ЕС, но все же установили пошлины в 13,7%.

«Профильные европейские ассоциации однозначно заявляют, что не готовы остаться без российской рыбы. При этом, несмотря на отсутствие сегодня прямого запрета на поставки из России, они ограничены невозможностью получить рыбную продукцию с наших новых судов и заводов, так как Еврокомиссия не проводит их аттестацию», — сказал Осинцев. По его словам, Германия по итогам 2024 годапотеряла половину поставок рыбной продукции из России (с 47,7 до 23,9 тыс. т). Осинцев допустил, что без российской продукции странам Европы придется увеличивать закупки тепловодной рыбы искусственного разведения, «к которой зачастую есть вопросы с точки зрения ветеринарной и санитарной безопасности».

«Что касается влияния ситуации на наш рынок, то поставки сюда наращиваются, в том числе продукции глубокой переработки. Но это не такой быстрый процесс, как хотелось бы. И внутренний рынок, конечно, не способен заместить экспортные поставки, увеличение которых — важный приоритет», — добавил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

В конце мая ВАРПЭ, ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщила о нехватке в Евросоюзе атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. В 2023 году ЕС импортировал 284,7 тыс. т трески (без учета соленого филе). Почти половина поставок — мороженая треска (112,3 тыс. т). Из этого объема 54,7% (61,4 тыс. т) было привезено из России. Поставки трески в 2024-м, согласно прогнозам ФАО, снизятся из-за сокращения квоты на добычу в Баренцевом море.