Счетная палата заявила об отсутствии планов проверять «Роснано» в 2024-м
В план проверок Счетной палаты в текущем году не включена проверка деятельности компании «Роснано», заявила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
В октябре прошлого года Госдума сообщила, что инициирует проверку финансовой деятельности «Роснано» из-за предполагаемого ущерба российскому бюджету более чем в 100 млрд руб. По словам депутата Алексея Куринного (КПРФ), в случае получения подтверждения этой информации парламентарии планировали обращаться в правоохранительные органы.
Незадолго до этого в своем отчете «Роснано» сообщила о риске банкротства из-за «кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года». Но в ноябре—декабре компания погасила некоторые купонные выплаты, часть средств на это, по словам источников РБК, дал Минфин.
«Роснано» была создана по указу президента в 2007 году в статусе госкорпорации. В 2010 году Владимир Путин распорядился предоставить «Роснано» госгарантии по кредитам и облигационным займам. В 2011 году госкорпорация получила статус акционерного общества. 100% принадлежит государству, в 2020 году компания была передана под управление госкорпорации ВЭБ.РФ. Тогда же «Роснано» покинул Анатолий Чубайс, возглавлявший компанию с 2008 года.
Многие годы «Роснано» использовала для инвестиций кредитные средства, что и стало причиной проблем. В 2013–2016 годах Счетная палата неоднократно критиковала «Роснано» за неэффективность, и в частности за убыточные проекты. В 2023-м президент Владимир Путин сообщил, что в компании — «огромная финансовая дыра».
4 марта «Ведомости» сообщили, что компания хочет добиться признания факта переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что позволило нарастить задолженность «Роснано» и привело к ухудшению ее финансового состояния. Тогда компания по согласованию с акционером перенесла часть кредитов, обеспеченных госгарантиями, из раздела баланса «Обязательства» в «Добавочный капитал», пояснил источник газеты, и сумма долгов была снижена. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы.
По словам представителя «Роснано», привлечение суда нужно для оценки «отдельных обстоятельств», повлекших накопившиеся проблемы и вопросы. Он отметил, что с 2016 по 2020 год кредитный портфель компании вырос более чем на 100 млрд руб., а в 2016 году, до смены учетной политики, размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании.
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