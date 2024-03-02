Власти разрешили проводить в магазинах выборочные проверки алкоголя

Росалкогольтабакконтролю разрешили выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, производителей и импортеров, выяснил РБК. Проверки будут проводиться в форме контрольных закупок

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Правительство разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортеров в розничных магазинах. Соответствующее постановление правительства подписал 29 февраля премьер-министр Михаил Мишустин (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству).

Документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса (от 10 марта 2022 года № 336) новым пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции определенных наименований без согласования прокуратуры. Критерии определения этой алкогольной продукции отдельного производителя или импортера будут утверждаться Минфином по согласованию с Минэкономики.

Проверки алкоголя будут проводиться в форме контрольных закупок, следует из постановления. Если будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой. Документ допускает проведение не более десяти соответствующих контрольных мероприятий в течение месяца, при этом не более одного в одном и том же торговом объекте.

Индивидуальные предприниматели, которые продают алкоголь в рознице и соответствуют критериям производителя или импортера, и их торговые объекты определяются исходя из наличия в торговых объектах пяти и более бутылок алкоголя, необходимых для экспертизы.

РБК направил запрос в Росалкогольтабакконтроль.

Мораторий на проверки бизнеса первоначально действовал до конца 2022 года, но впоследствии был продлен: на текущий момент он действует до конца 2024-го. В октябре 2023 года стало известно, что правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются реализацией алкогольной и табачной продукции. К концу того же месяца Минфин подготовил проект поправок в постановление правительства о моратории на проверки, которым предлагалось разрешить инспекторам Росалкогольтабакконтроля проводить выборочный контроль алкоголя в рознице. Проект предполагал, что отбирать пробы алкоголя контролеры будут в ближайших к своему территориальному органу магазинах, где эта продукция продается, и согласовывать такую проверку с органами прокуратуры не потребуется.

В 2017 году регулятор (тогда ведомство контролировало только алкогольный рынок и называлось Росалкогольрегулированием) уже получал право проводить контрольные закупки алкоголя, чтобы выявлять нарушения при его продаже. Контрольные закупки проводились инспекторами анонимно, под видом покупателей и без предварительного уведомления продавцов, но их необходимо было согласовывать с прокуратурой.

С 1 марта ужесточаются требования и на табачном рынке: теперь обязательно наличие лицензии для производства, экспорта и импорта табачных и никотиносодержащих изделий. Если разрешение на производство отсутствует, то оборудование должно быть законсервировано, а табачные изделия без необходимых лицензий подлежат изъятию.

В декабре 2023 года в пресс-службе Минздрава сообщили, что правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребления с 8,9 до 7,8 л этанола на каждого жителя России.

Ранее ФСБ и ФНС выявили две схемы вывода этилового спирта в нелегальный оборот без акциза. Источник РБК сообщал, что доля такого этила доходила до 40% от легально произведенного медицинского спирта.