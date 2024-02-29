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Эксклюзив

Производитель Viola подал в суд на ФАС из-за йогуртов конкурента

Компания Viola подала в суд на региональное УФАС из-за йогурта конкурента
Viola подала в суд на региональное управление ФАС из-за йогуртов «Фермерское подворье», упаковку которых она сочла похожей на свою. Причиной иска стал отказ регулятора возбуждать дело после проведения голосования в телеграм-канале
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Производитель молочной продукции Viola обратился в арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением против местного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Из картотеки следует, что Viola хочет признать недействительным решение Амурского управления ФАС, детали которого не уточняются. В качестве третьего лица указан «Хладокомбинат Партнер», выпускающий, согласно информации на его сайте, молочную продукцию под брендом «Фермерское подворье».

В прошлом году Viola обращалась в региональное управление ФАС с жалобой на «Хладокомбинат Партнер» из-за того, что производитель начал выпускать йогурты в упаковке, дизайн которой, по мнению Viola, копировал ее собственные продукты, писало отраслевое издание Milknews. В октябре 2023 года антимонопольная служба попросила подписчиков своего телеграм-канала (сейчас это 119 человек) «выразить мнение относительно схожести упаковок товаров двух производителей» и ответить на вопрос, можно ли вместо йогурта Viola по ошибке приобрести продукцию «Фермерского подворья», запустив соответствующее голосование. В итоге большая часть принявших в нем участие решила, что «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара», то есть схожести нет.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

В пресс-службе компании Viola подтвердили РБК, что поводом для обращения в суд стал отказ УФАС в возбуждении дела против «Хладокомбината Партнер». В компании уверены, что у линеек густых йогуртов ООО «Виола» и ООО «Хладокомбинат Партнер» имеет место «идентичность внешних характеристик упаковок». В частности, речь идет «о композиционном построении элементов, цветовом решении ключевых элементов упаковки, а также оригинальных изобразительных элементов, имитирующих ряд товарных знаков», добавили в пресс-службе компании.

При этом йогурты Viola в обсуждаемом дизайне появились в продаже в 2019 году, тогда как упаковка продукции «Фермерское подворье» «обновилась совсем недавно», настаивает представитель компании. Однако антимонопольный орган не усмотрел оснований для возбуждения дела о недобросовестной конкуренции, в связи с чем Viola «намерена продолжить защищать свои интересы», заключили в компании.

РБК направил запросы в ФАС и управление службы по Амурской области, а также в компанию «Хладокомбинат Партнер».

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Компания Viola известна как производитель плавленного сыра под одноименным брендом. По данным исследовательской компании Ntech, специализирующейся на аналитике рынка товаров повседневного спроса (видит данные о продажах более чем 400 тыс. товарных позиций в крупнейших торговых сетях), по объему продаж этого вида продукции Viola занимает третье место после «Хохланд рус» и «Карат» с долей рынка 8,1% в натуральном выражении и 10,2% в денежном. В категории йогуртов доля Viola, по подсчетам Ntech, значительно скромнее — 1,1% и 1,5% соответственно. Крупнейшие игроки в этой категории — Danone и «Вимм-Билль-Данн» с брендами «Актибио» и «Чудо».

В апреле 2022 года владевший Viola финский концерн Valio объявил о продаже российского подразделения группе компаний «Велком», основанной Раисой и Олегом Демиными и выпускающей колбасы, сосиски и сардельки. В рамках сделки «Велком» перешли завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Ершово Московской области и права на бренд Viola. Сумма сделки не раскрывалась. В 2020 году продажи российского подразделения Valio составили €85 млн, или примерно 5% от глобальных продаж концерна.

 

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Теги
Мария Котова Мария Котова
ФАС антимонопольное законодательство конкуренция молочная продукция
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