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Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе

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Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас Крайний Север, в среднем получается где-то больше 65 тыс. [руб.]. Это в среднем, потому что и юг есть», — ответил Алекперов.

На встрече с главой государства Алекперов также рассказал ему об итогах работы за 2019 год и текущей деятельности нефтегазового холдинга. Среди прочего президент ЛУКОЙЛа сообщил, что саммит Россия — Африка, который прошел в Сочи осенью, принес компании новые контакты с африканскими государствами. По его словам, ЛУКОЙЛ уже вошел в три страны в Западной Африке и еще четыре предлагают российской компании начать совместную работу.

Алекперов сообщил Путину об окне возможностей после саммита с Африкой
Политика

В середине октября американский журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира. В него попали семь российских компаний, в том числе ЛУКОЙЛ. Помимо него в список вошли «Норникель», Московская биржа, «Роснефть», Объединенная авиастроительная корпорация, «Северсталь» и «РусГидро». Ежегодный рейтинг составляется на основе 1,4 млн отзывов, полученных в результате глобального опроса и региональных исследований.

Теги: ЛУКОЙЛ, Владимир Путин, зарплата
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