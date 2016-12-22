Росимущество продало Gelandewagen Шамсуарова за 6,1 млн руб.

Росимущество продало за 6,1 млн руб. на аукционе автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG (Gelandewagen), который принадлежал сыну вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслану Шамсуарову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, автомобиль был продан на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» 27 декабря 2017 года. В Росимуществе сообщили, что эксперты оценили стоимость Mercedes в 7,54 млн руб. Но из-за отсутствия заявок на покупку при проведении первых торгов цена была снижена на 30%.

«Торги стартовали с цены 5 276 600 руб. и завершились на отметке 6 068 090 руб.», — отмечается в сообщении Росимущества. Средства, полученные от продажи автомобиля Шамсуарова, будут в полном объеме перечислены в федеральный бюджет.

В октябре 2016 года Гагаринский суд Москвы изъял Gelandewagen Шамсуарова, потому что машина была признана средством совершения преступления и признана вещественным доказательством. На данном автомобиле Шамсуаров и его друзья устроили гонку с сотрудниками ГИБДД в мае 2016 года. Трансляция этого велась в приложении Periscope.

Суд также признал Шамсуарова виновным в оскорблении сотрудников ДПС и приговорил его и его друга Виктора Ускова к 15 суткам ареста и исправительным работам. Сын вице-президента ЛУКОЙЛа на видео называл сотрудников правоохранительных органов «мусорами, дебилами и придурками». Третий фигурант дела — Абдувахоб Маджидов, управлявший автомобилем, был полностью оправдан.



В мае 2017 года Шамсуаров сказал, что уже год не садился за руль Gelandewagen и у него не было доступа к этой машине. Также он сказал, что не имеет отношения к видео гонок, потому что год не использует свой аккаунт в Instagram.