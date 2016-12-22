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Вице-президент ЛУКОЙЛа подарил жене акции компании на 110 млн руб.
Бизнес, 15:18
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Вице-президент ЛУКОЙЛа подарил жене акции компании на 110 млн руб.
Старший вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров подарил жене акции нефтяной компании стоимостью 110 млн руб. Ранее стало известно, что глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в своем завещании запретил наследникам дробить свой пакет акций
Азат Шамсуаров (Фото: Морская коллегия при Правительстве РФ)

Старший вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров 22 марта заключил договор дарения 28,37 тыс. акций компании в пользу свой жены Гульнары Шамсуаровой, говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.

Исходя из котировок компании на Московской бирже 27 марта, этот пакет стоит 110,06 млн руб. А доля Шамсуарова в ЛУКОЙЛе сократилась с 0,0098 до 0,0065% акций компании.

Согласно российскому законодательству, процедура дарения недвижимости и акций одним супругом другому не облагается налогами, сказала РБК руководитель налоговой практики компании Capital Legal Service Анастасия Кузьмина, поэтому жене Шамсуарова не придется платить по этой сделке налоги.

Это не первый случай дарения акций ЛУКОЙЛа среди его топ-менеджеров. В сентябре 2008 года вице-президент — начальник главного управления по общим вопросам, корпоративной безопасности и связи компании Анатолий Барков подарил своей жене 75 тыс. акций, которые на тот момент стоили около $4,8 млн.

В январе 2018 года президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов говорил, что компания может погасить до 100 млн казначейских акций (более 10%) до конца 2018 года, а еще 40 млн акций (около 5%) будет зарезервировано для мотивации менеджмента. К тому же в течение пяти лет нефтяная компания рассчитывает направить на выкуп собственных акций $2–3 млрд.

23 марта на Дне инвестора компании в Лондоне Алекперов сказал, что оформил передачу своих акций ЛУКОЙЛа (владеет 24,8%) в траст и наследники не смогут раздробить этот пакет. «Это уже оформлено на бумаге, в том числе в моем завещании, что пакет не может быть разделен или раздроблен», — подчеркнул он.

Помимо Алекперова крупнейшими акционерами компании являются ее вице-президент Леонид Федун (9,8%), структуры «ИФД Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investments Cyprus (более 16%).

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: дарение , ЛУКОЙЛ , акции
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