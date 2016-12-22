Вице-президент ЛУКОЙЛа приобрел акции компании на 20 млн руб.

Старший вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров приобрел на Московской бирже 4257 акций компании общей стоимостью 20 млн руб. Об этом сообщает Центр раскрытия корпоративной информации.

Сделка состоялась 19 октября, доля топ-менеджера в компании выросла с 0,0065% до 0,007%.

В марте Шамсуаров подарил своей супруге 28,37 тыс. акций ЛУКОЙЛа на 110 млн руб. После этого доля вице-президента в компании сократилась с 0,0098 до 0,0065%.

В сентябре ЛУКОЙЛ запустил программу обратного выкупа акций компании на открытом рынке на сумму до $3 млрд, она действует до конца 2022 года. Программу проводит «дочка» ЛУКОЙЛа, Lukoil Securities Limited.