Reuters узнал о переговорах о слиянии двух крупнейших нефтедобытчиков США

В начале прошлого года слияние обсуждали ExxonMobil и Chevron, сообщили собеседники агентства. Переговоры велись в условиях спада энергетического рынка, пока они прекращены, указывает Reuters

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Главы двух крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron в первой половине 2020 года провели предварительные переговоры о возможности объединения, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных собеседников.

Reuters отмечает, что рыночная капитализации Exxon и Chevron составляет $190 млрд и $164 млрд соответственно, а обсуждаемое объединение могло стать крупнейшим в истории слиянием компаний.

Как сказал один из собеседников агентства, переговоры между генеральным директором Exxon Дарреном Вудсом и генеральным директором Chevron Майком Виртом были достаточно серьезными и касались подготовки юридических документов, в том числе по процедуре обсуждения возможного слияния. Сейчас переговоры прекращены и не получат дальнейшего продолжения, утверждают источники. Exxon и Chevron отказались от комментариев.

Сам факт переговоров о возможном слиянии двух нефтяных компаний свидетельствует о давлении, с которым столкнулись компании энергетического сектора, когда началась пандемия COVID-19 и упали цены на нефть, пишет Reuters. По словам одного из источников, в своих переговорах Exxon и Chevron предполагали достичь синергии за счет значительного сокращения затрат, чтобы выдержать спад на энергетических рынках.

Chevron на прошлой неделе сообщила об убытках в размере $11 млн за четвертый квартал, указывает Reuters. Exxon сообщит о результатах за четвертый квартал 2 февраля. При этом в конце прошлого года Exxon оставила свои дивиденды без изменений, хотя прежде, с 1982 года, ежегодно увеличивала выплаты акционерам, отмечает агентство.