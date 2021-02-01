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Reuters узнал о переговорах о слиянии двух крупнейших нефтедобытчиков США

В начале прошлого года слияние обсуждали ExxonMobil и Chevron, сообщили собеседники агентства. Переговоры велись в условиях спада энергетического рынка, пока они прекращены, указывает Reuters
Chevron CVX $87,35 +2,4% Купить
Exxon Mobil XOM $45,7 +2,24% Купить
BRENT BR-2.21 $55,91 -0,29%
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Главы двух крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron в первой половине 2020 года провели предварительные переговоры о возможности объединения, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных собеседников.

Reuters отмечает, что рыночная капитализации Exxon и Chevron составляет $190 млрд и $164 млрд соответственно, а обсуждаемое объединение могло стать крупнейшим в истории слиянием компаний.

Как сказал один из собеседников агентства, переговоры между генеральным директором Exxon Дарреном Вудсом и генеральным директором Chevron Майком Виртом были достаточно серьезными и касались подготовки юридических документов, в том числе по процедуре обсуждения возможного слияния. Сейчас переговоры прекращены и не получат дальнейшего продолжения, утверждают источники. Exxon и Chevron отказались от комментариев.

Сам факт переговоров о возможном слиянии двух нефтяных компаний свидетельствует о давлении, с которым столкнулись компании энергетического сектора, когда началась пандемия COVID-19 и упали цены на нефть, пишет Reuters. По словам одного из источников, в своих переговорах Exxon и Chevron предполагали достичь синергии за счет значительного сокращения затрат, чтобы выдержать спад на энергетических рынках.

Chevron на прошлой неделе сообщила об убытках в размере $11 млн за четвертый квартал, указывает Reuters. Exxon сообщит о результатах за четвертый квартал 2 февраля. При этом в конце прошлого года Exxon оставила свои дивиденды без изменений, хотя прежде, с 1982 года, ежегодно увеличивала выплаты акционерам, отмечает агентство.

Весной 2020 года на фоне распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обвалились. В частности, 20 апреля стоимость майских фьючерсов нефти WTI стала отрицательной, опустившись до отметки минус $37,63 за баррель. Это означало, что продавцам приходилось платить покупателям, чтобы они забрали у них товар. Вслед за WTI обвалились цены и на июньские фьючерсы Brent и российской Urals. 22 апреля цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года.

Названы утвержденные ОПЕК+ условия увеличения добычи нефти в России
Экономика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

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12 апреля было заключено новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, оно начало действовать с 1 мая. Согласно договоренностям, в мае и июне общее сокращение добычи должно было составить 9,7 млн барр. в сутки. Сокращение на 9,7 млн барр. действовало три месяца (май—июль), с августа по декабрь 2020 года страны ОПЕК+ договорились сокращать добычу на 7,7 млн барр. В декабре страны ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года. С начала года сокращение составило 7,2 млн барр.

До пандемии коронавируса спрос на нефть составлял около 100 млн барр., а в апреле упал до примерно 80 млн барр, сообщил РБК в декабре старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. С началом второй волны спрос также сократился, но не так сильно, как в апреле—мае, и находится в районе 92–93 млн барр., уточнил эксперт.

Автор
Анастасия Батманова
нефть ExxonMobil Chevron
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