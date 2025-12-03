«Ъ» узнал, что власти посчитали нецелесообразным строительство Севсиба

Российские власти могут отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали из-за высокой стоимости проекта, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, затраты оценили в 50 трлн руб.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в письме вице-премьера Виталия Савельева президенту России Владимиру Путину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, власти решили отказаться от проекта из-за высокой стоимости: на строительство объекта потребуется 50 трлн руб. из-за сложных геологических условий, а инвестиционная программа РЖД и так существенно сокращена.

По данным «Коммерсанта», инвестиции РЖД на 2026 год не превысят 1 трлн руб. В прошлом году инвестпрограмма была реализована в рекордном объеме почти 1,5 трлн руб. На 2025 год была сокращена на 40%, до 890,9 млрд руб. Правительство планирует обсудить финансирование инвестиционной программы и улучшение финансовых показателей РЖД в 2026 году 11 декабря. В преддверии заседания по финансовому плану подготовлен предварительный список из 14 пунктов, рассказал ранее РБК источник, знакомый с содержанием документа. Власти обсудят меры поддержки РЖД на 2026 год Бизнес

В стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года, утвержденной в 2008 году, говорилось, что строительство Севсиба необходимо для развития промышленной зоны в Нижнем Приангарье. Предполагалось, что дорога протяженностью 2,2 тыс. км сможет разгрузить Транссиб. В октябре 2023 года Путин поручил правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.

Стратегия предусматривала, что магистраль свяжет Нижневартовск (ХМАО) — Белый Яр (Томская область) — Усть-Илимск (Иркутская область). Еще один участок Севсиба, Таштагол (Кемеровская область) —Урумчи (КНР), предполагает создание нового входа в Китай через 55-километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае, между Казахстаном и Монголией. Из-за сложного рельефа рассматривались варианты строительства двух тоннелей под Алтаем — российского и китайского, но проект так и не был реализован, отмечает «Коммерсантъ». В 2021 году занимавший тогда пост замгендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что строительство тоннеля «обойдется очень дорого», а при строительстве железной дороги на эстакадах «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим».