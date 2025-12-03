«Ъ» узнал, что власти посчитали нецелесообразным строительство Севсиба
Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в письме вице-премьера Виталия Савельева президенту России Владимиру Путину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По словам собеседника газеты, власти решили отказаться от проекта из-за высокой стоимости: на строительство объекта потребуется 50 трлн руб. из-за сложных геологических условий, а инвестиционная программа РЖД и так существенно сокращена.
По данным «Коммерсанта», инвестиции РЖД на 2026 год не превысят 1 трлн руб. В прошлом году инвестпрограмма была реализована в рекордном объеме почти 1,5 трлн руб. На 2025 год была сокращена на 40%, до 890,9 млрд руб.
Правительство планирует обсудить финансирование инвестиционной программы и улучшение финансовых показателей РЖД в 2026 году 11 декабря. В преддверии заседания по финансовому плану подготовлен предварительный список из 14 пунктов, рассказал ранее РБК источник, знакомый с содержанием документа.
В стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года, утвержденной в 2008 году, говорилось, что строительство Севсиба необходимо для развития промышленной зоны в Нижнем Приангарье. Предполагалось, что дорога протяженностью 2,2 тыс. км сможет разгрузить Транссиб. В октябре 2023 года Путин поручил правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.
Стратегия предусматривала, что магистраль свяжет Нижневартовск (ХМАО) — Белый Яр (Томская область) — Усть-Илимск (Иркутская область). Еще один участок Севсиба, Таштагол (Кемеровская область) —Урумчи (КНР), предполагает создание нового входа в Китай через 55-километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае, между Казахстаном и Монголией. Из-за сложного рельефа рассматривались варианты строительства двух тоннелей под Алтаем — российского и китайского, но проект так и не был реализован, отмечает «Коммерсантъ». В 2021 году занимавший тогда пост замгендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что строительство тоннеля «обойдется очень дорого», а при строительстве железной дороги на эстакадах «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили