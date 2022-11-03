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«Сбер» отверг подозрения в обходе санкций при продаже доли в Fortenova

«Сбер»: сделка по продаже доли в хорватском ретейлере Fortenova прошла без нарушений
Банк настаивает, что доля в Fortenova была продана законно, однако в компании заявляют, что не знают о сделке. В компании сочли, что продажу могут расценить как попытку обойти санкции. Источник Frank RG заявил: «Уметь надо»
Сбербанк SBER ₽125,33 -0,13% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Продажа Сбербанком доли (43%) в одном из крупнейших хорватских ретейлеров Fortenova соответствует международным юридическим нормам и стандартам, нарушений в сделке не было, заявили РБК в кредитной организации.

«Покупателем выступил крупный инвестор из ОАЭ. «Сбер» получил всю сумму в рамках сделки 31 октября, более не является акционером компании и не связан с ней, но желает ей дальнейших успехов в развитии на международном рынке», — отметили в «Сбере». Банк подчеркнул, что закон позволяет направить уведомление о смене собственника в течение недели после сделки. Сделка прошла «в строгом соответствии со всеми международными юридическими нормами и стандартами без каких-либо нарушений», указали в банке.

О продаже своей доли в Fortenova Group в Сбербанке сообщили накануне, 2 ноября. Как указали в банке, новый владелец — Саиф Алькетби, он также обладает активами в компаниях, занимающихся недвижимостью и высокими технологиями, а значительную часть его инвестиций составляют различные сделки с частным капиталом. Сумму сделки Сбербанк не раскрыл.

В Fortenova Group при этом заявили, что не знают о продаже доли «Сбером», писало издание Frank Media. В компании указали, что первым потенциальным покупателем доли банка стал венгерский Indotek, однако тот не смог получить необходимые согласования для сделки. Вторым потенциальным покупателем стала группа пенсионных фондов, среди которых была AZ fund (конгломерат Allianz). Им удалось получить разрешение, однако сделку заблокировали члены наблюдательного совета из Германии.

«Насколько известно Fortenova Group, в дальнейшем разрешений на продажу получено не было, и, следовательно, мы не видим, как могла произойти юридически действительная купля-продажа», — отметили в Fortenova Group, подчеркнув, что комплексную проверку активов провели только пенсионные фонды, а сделку можно квалифицировать как попытку обхода санкций, в котором компания не участвовала. Близкий к «Сберу» источник портала заверил в отсутствии последствий для кредитной организации.

Сбербанк получил долю в Fortenova три года назад — в 2019-м — в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor, который задолжал «Сберу» более €1 млрд. Российский банк выдавал кредиты хорватской компании с 2014 года. Позднее холдинг из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешел под контроль государства. Бизнес Agrokor был преобразован в Fortenova. Agrokor обеспечивал 15% ВВП Хорватии и являлся крупнейшим владельцем сельхозугодий в стране.

Банк сообщил о планах сократить присутствие в Европе еще в ноябре прошлого года, до начала спецоперации на Украине. В «Сбере» тогда пояснили, что решено «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовании новых бизнес-моделей». В том случае речь шла уже о профильных активах — «дочках» Sberbank Europe AG, у которых было более 600 тыс. клиентов. Стоимость активов в Европе «Сбер» тогда оценивал в €7,329 млрд.

Об окончательном сворачивании европейского бизнеса, не считая «дочки» в Швейцарии, «Сбер» объявил 2 марта, к тому моменту санкции против Сбербанка уже ввели США, Канада и Великобритания.


 

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Сбербанк» санкции обход санкций
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