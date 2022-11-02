«Сбер» продал долю в хорватском ретейлере

Доля в крупном хорватском холдинге появилась у Сбербанка в результате реструктуризации долгов — с 2014 года компания задолжала банку более €1 млрд

Фото: fortenova.hr

Сбербанк сообщил, что продал долю (43%) в хорватском ретейлере Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби. Причина продажи в поступившем в РБК сообщении банка не названа. Fortenova помимо ретейла занимается пищевой промышленностью и сельским хозяйством.

Долю банк получил в 2019 году в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor, который задолжал «Сберу» более €1 млрд. Российский банк выдавал кредиты хорватской компании с 2014 года. Позднее холдинг из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешел под контроль государства. Бизнес Agrokor был преобразован в Fortenova.

Agrokor обеспечивал 15% ВВП Хорватии и являлся крупнейшим владельцем сельхозугодий в стране.

О планах по сокращению присутствия на европейском рынке «Сбер» объявил еще до начала военных действий на Украине, в 2021 году. Сбербанк «принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели», объясняли в кредитной организации. В том случае речь шла уже о профильных активах — «дочках» Sberbank Europe AG, у которых было более 600 тыс. клиентов. Стоимость активов в Европе «Сбер» тогда оценивал в €7,329 млрд.

Об окончательном сворачивании европейского бизнеса, не считая «дочки» в Швейцарии, «Сбер» объявил 2 марта, уже после начала волны антироссийских санкций. К тому моменту санкции против банка уже ввели США, Канада и Великобритания.