Сбербанк получил 40% управляющей компании хорватского ретейлера Agrokor

Сбербанк реструктурировал долги хорватского холдинга Agrokor и получил права на часть активов компании, которая управляет ретейлером, сообщается на сайте банка.

«Группой Сбербанка получены финансовые инструменты, которые в том числе дают права в отношении около 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V.», — говорится в сообщении.

По соглашению с кредиторами с 1 апреля Fortenova Group управляет активами ретейлера.

В конце 2018 года сообщалось, что долг Agrokor перед Сбербанком составляет более €1 млрд, еще €350 млн ретейлер задолжал ВТБ. Agrokor обеспечивает 15% ВВП Хорватии и является крупнейшим владельцем сельхозугодий в стране.

Общий долг компании оценивали в €4,6 млрд, бывший глава Agrokor Ивица Тодорич покинул Хорватию в 2017 году — на родине его подозревают в финансовых махинациях. Позже его задержали в Великобритании и экстрадировали, но суд выпустил Тодорича под залог в €1 млн.