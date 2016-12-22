WSJ узнала о расследовании ФБР против Tesla из-за нового седана

ФБР и прокуратура штата Сан-Франциско проводят уголовное расследование против Tesla и проверяют, не вводила ли компания в заблуждение инвесторов, искажая информацию о производстве автомобилей Tesla Model 3. Об этом сообщают источники газеты The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, Tesla в начале 2017 года могла предоставить инвесторам ложные данные об объеме производства новых седанов. Тогда основатель Tesla Илона Маск заявлял, что компания сможет выпускать до 5 тыс. автомобилей в неделю. В июле Маск написал в своем Twitter, что компания сможет производить до 20 тыс. новых седанов в месяц к декабрю 2017 года.

Газета отмечает, что уголовное расследование набрало обороты после того, как Илон Маск урегулировал дело с Комиссией по ценным бумагам США, которая расценила один из его твитов как попытку ввести инвесторов в заблуждение. В итоге Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla и должен выплатить штраф в $20 млн.