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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Wildberries потребовала от компании Бакальчука вернуть авансы на ₽37 млрд

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Объединение и развод в Wildberries
ООО «РВБ» намерено потребовать от «ВБ девелопмент» Бакальчука ₽37 млрд авансов по договорам о строительстве логистических объектов, сумма претензий выросла на ₽10 млрд. Бакальчук говорил, что долг исчезнет после подписания актов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ООО «РВБ», объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, увеличила сумму претензий к «ВБ девелопмент» (проектное подразделение Wildberries) по договорам о строительстве логистических объектов на 10 млрд руб. Таким образом, общая сумма иска составила 37 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании.

«Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила «ВБ девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд руб. <...> По авансам, выплаченным за август и начало сентября, сумма претензий выросла еще на 10 млрд руб.», — сообщили в компании.

О намерении подать иск к «ВБ девелопмент» на 27 млрд руб. ООО «РВБ» сообщило в середине сентября. На тот момент, как заявили в компании, «ВБ девелопмент» не выполнила обязательства более чем по 60 договорам. ООО «РВБ» утверждало, что Wildberries перечислила подразделению авансовые платежи, но оно не предоставило документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ.

В пресс-службе РВБ сообщили, что к 25 сентября юристы объединенной компании уведомили «ВБ девелопмент» об отказе от текущих договоров и начали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой компании, которая выступит техническим заказчиком при возведении логистических центров.

«Взыскание ранее выплаченных авансов планируется в судебном порядке», — добавили в пресс-службе.

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Фото:Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук — муж основательницы Wildberries Татьяны Ким (Бакальчук). Сейчас между супругами идет бракоразводный процесс.

Владислав Бакальчук со своей стороны утверждал, что долг, о котором заявляет РВБ, является «условным». «ВБ девелопмент» строит более 4 млн кв. м складских помещений общей стоимостью более 120 млрд руб., и кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, говорил он.

«Как только будут подписаны акты о принятии очередного этапа надлежаще выполненных работ, этот долг исчезнет. Это повсеместная практика в строительной сфере», — пояснял Бакальчук.

ООО «РВБ» создало дочернюю структуру, которой решило передать ряд проектов «ВБ девелопмент». В Wildberries подчеркнули, что строительство объектов продолжается и будет завершено в срок.

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Wildberries иски Russ Outdoor Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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