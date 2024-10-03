Госкорпорации обяжут платить в казну 50% цены национализированных активов

Правительство предложило обязать госкорпорации платить в бюджет за получение активов, поступивших в госсобственность по решению судов. Речь идет о взносе 50% от их рыночной стоимости, следует из внесенных в Думу поправок

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Правительство предложило внести поправки в Бюджетный кодекс, обязывающие государственные корпорации компенсировать бюджету половину стоимости переданных им компаний, которые поступили в госсобственность «на основании судебных решений». Как говорится в пояснительной записке к внесенным в Госдуму поправкам в Бюджетный кодекс, норму планируется ввести «в целях обеспечения интересов казны Российской Федерации». Правило будет распространяться на активы, переданные госкорпорациям по решению правительства в 2025 году, указано в документе.

«Установить, что после принятия в 2025 году правительством Российской Федерации решения о передаче государственной корпорации (государственной компании) в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ и иного имущества, поступивших в федеральную собственность (обращенных в доход государства) на основании судебных решений, государственной корпорацией (государственной компанией) обеспечивается перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданных активов», — говорится в законопроекте.

Рыночная стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика, проведение оценки обеспечивает правительство. Госкорпорация должна перечислить средства в бюджет в течение трех месяцев после получения актива в собственность, следует из поправок.

Госкорпорация — организация с особым статусом в российском юридическом поле. «Госкорпорация всегда создается на основании отдельного федерального закона. Это некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для выполнения социальных, управленческих и иных общественно полезных функций. Она ведет предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради которых она создана», — говорит руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин отмечает, что статус госкорпораций имеют «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», ВЭБ.РФ, Агентство по страхованию вкладов. Статус госкомпании в России носит только одна организация «Автодор».

Как Генпрокуратура возвращает активы государству

Судебные процессы по переводу частных активов в госсобственность в случае выявления нарушений инициирует Генеральная прокуратура. Речь идет как об обвинениях, связанных с получением активов в рамках коррупционных дел, так и в рамках пересмотра законности приватизации, проведенной в 1990-е годы. В числе претензий в исковых заявлениях истец, как правило, указывает, что приватизация проводилась в отсутствие соответствующего решения федерального правительства, а также что она повлекла ущерб интересам государства и общества. В большинстве случаев аргументы защиты частных собственников об истекшем сроке давности по таким делам судами в расчет не принимаются.

Одним из самых громких за последнее время процессом стало разбирательство вокруг Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и нескольких металлургических заводов на Урале и в Сибири, до начала 2024 года принадлежавших Юрию Антипову и его семье. В феврале акции комбината, поставляющего сталь для артиллерии, были обращены в доход государства. Источники РБК сообщали, что в качестве одного из вариантов рассматривалась передача завода «Ростеху» с последующей продажей 75% его долей профильному инвестору. На данный момент предприятие остается в собственности Росимущества. Также в рамках данного процесса были национализированы продовольственная группа «Ариант» и крупнейший производитель вина в России «Кубань-вино», которые ранее принадлежали бывшему партнеру Антипова Александру Аристову. Частные владельцы «Арианта» оспаривают решение о национализации.

Другой эпизод национализации — передача в государственную собственность 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, или FESCO) после многолетнего акционерного конфликта между братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, с одной стороны, и Михаилом Рабиновичем и Андреем Севериловым, с другой. Акции переданы в доход государства по решению Хамовнического суда Москвы в начале 2023 года по иску Генпрокуратуры, утверждавшей, что они приобретены на коррупционные доходы. В ноябре того же года активы были внесены в капитал госкорпорации «Росатом» указом президента в качестве имущественного взноса. Магомедовы в 2023 году осуждены на лишение свободы в колониях строгого режима.

Частные собственники пытаются оспаривать деприватизацию в апелляции и кассации. Ранее Верховный суд принял решение в пользу находящегося под арестом уральского бизнесмена Малика Гайсина, владевшего контрольным пакетом акций завода «Исеть» до национализации. Сегодня завод контролирует «Ростех», активы были переданы указом президента. Защита Гайсина добилась в Верховном суде отмены решений всех нижестоящих судов о передаче акций завода в федеральную собственность. Но суд первой инстанции, рассмотревший дело по второму кругу, вновь встал на сторону прокуратуры.

За последнее время деприватизация, кроме группы компаний «Ариант» (активы переданы Россельхозбанку на правах управления, а не собственности), коснулась также Соликамского магниевого завода (акции внесены указом президента в качестве имущественного взноса в «Росатом»). Судебные разбирательства ведутся в отношении Ивановского станкостроительного завода (передать его под свой контроль просил «Ростех»), Ярославского судостроительного завода и ряда других активов.

Как поправки оценили в госкорпорациях

«Росатом» всегда действует «в соответствии с применимыми требованиями действующего законодательства», сообщил РБК его представитель, отвечая на вопрос, как в госкорпорации относятся к предлагаемым поправкам в Бюджетный кодекс о взносе в бюджет в размере 50% от стоимости бывших частных активов, перешедших в госсобственность.

Представитель «Ростеха» сказал, что в госкорпорации не знакомы с инициативой и внимательно ее проанализируют. «Решение о передаче оборонных активов обычно принимает президент Российской Федерации. При этом государство исходит из своих стратегических интересов, связанных с развитием отраслей производства, необходимостью оздоровления важных для страны активов. Так было, например, с Уралвагонзаводом, который был передан «Ростеху» в 2016–2017 годах, или Курганмашзаводом — производителем боевых машин пехоты, который мы спасали в 2018–2019 годах. Оба предприятия буквально тонули под тяжестью долгов», — напомнили в пресс-службе «Ростеха». Представитель госкорпорации также напомнил о передаче под контроль «Ростеха» уральского завода «Исеть» и Климовского патронного завода. «И там и там мы уже начали антикризисные мероприятия, урегулировали социальную напряженность в коллективе, решаем вопросы финансирования и модернизации», — отметил представитель «Ростеха».

РБК направил запросы в Минфин и Минпромторг.

Смогут ли госкорпорации оспорить сумму компенсации

Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Иван Бабин говорит, что текущая редакция законопроекта распространяется на решения о передаче имущества, принятые в 2025 году, поэтому она не дает оснований для ретроспективного применения поправок. То есть госкорпорации не будут платить за переданные ранее активы.

«Норма прямо предусматривает, что проведение оценки обеспечивает правительство Российской Федерации. Следует ожидать подзаконный нормативно-правовой акт, которым будет определен порядок проведения указанной оценки и определение фигуры независимого оценщика», — поясняет юрист.

Он сказал, что в случае несогласия с оценкой госкомпания может оспорить ее в суде. «Но процессуальная форма оспаривания может зависеть в том числе от порядка определения стоимости актива, которую установит правительство. В случае принятия отдельного акта в части определения цены возможно будет обжаловать указанный ненормативный правовой акт. В случае отсутствия отдельного акта возможно говорить об установлении стоимости через судебную процедуру», — добавляет Бабин.

Хаминский отмечает, что текст законопроекта не содержит запрета на обжалование результатов независимой оценки. «В данном случае обжаловаться будет не само решение правительства о передаче активов госкорпорации или выплате компенсации, а лишь результат независимой оценки», — полагает он.

Пашин считает, что госкорпорация сможет обжаловать оценку актива, сделанную назначенной кабмином компанией, в судебном порядке: «В этом случае суд будет решать, соответствует ли оценка реальной рыночной стоимости или требуется отдельная судебная экспертиза».