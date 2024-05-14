Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

Ярославский судостроительный завод, строящий катера для Минобороны, арестован после иска региональной прокуратуры. Несколько лет назад собственники предприятия пытались продать его Объединенной судостроительной корпорации

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

Арбитражный суд Ярославской области по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант» наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), следует из записи в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест в качестве обеспечительной меры, говорится в карточке дела. Суть претензий надзорного органа в материалах дела не раскрывается, следующее заседание состоится 27 мая.

Чем занимается Ярославский судостроительный завод ЯСЗ — небольшая частная верфь, строит корабли и суда до 3,4 тыс. т. Предприятие готово строить буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, земснаряды, скоростные катера и катера на воздушной подушке, говорится на сайте завода. В рамках гособоронзаказа завод строит для Военно-морского флота разъездные рейдовые катера (для перевозки личного состава и негабаритного оборудования) проекта 02220 «Ярославец-М», морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 «Светляк». По данным базы СПАРК, в 2022 году ЯСЗ при выручке 4,8 млрд руб. получил 227,9 млн руб. прибыли. В 2023 году при той же выручке прибыль составила 55,3 млн руб.

Частные собственники

В ЕГРЮЛ отсутствуют актуальные данные об учредителях завода. Ответчик по арбитражному делу АО «Лидер Гарант», по данным базы Rusprofile, владеет 100% ООО «Биком», которому, в свою очередь, в 2008 году (более поздних данных нет) принадлежало 19,7% ЯСЗ. Тогда же 19,72% долей предприятия находились у компании «Контакт». Ее бенефициар — АО «Санита», в отношении которого 2 мая также введены обеспечительные меры.

Текущие владельцы «Лидер Гаранта» не раскрываются, должность генерального директора компании занимает Александр Харин, до него кресло руководителя занимали Давид Мнацаканян и Надежда Бердникова. Мнацаканян ранее возглавлял АО «Западная верфь», связанное с одноименным проектом в Калининграде. Владельцами этой компании в 2017 году являлись «Моринрасчет» (ликвидировано в 2024 году) и АО «Внешнеэкономическое предприятие «Финсудпром». Одним из учредителей последнего была фирма «РБС-Инвест», гендиректором которой в 2011 году выступала экс-руководитель «Лидер Гаранта» Надежда Бердникова. Сейчас «РБС-Инвест» также находится под арестом. Генеральным директором ЯСЗ с 2011 по 2022 год была Светлана Чекалова. Она же ранее входила в совет директоров АО «Западная верфь».

«Лидер Гарант», «Финсудпром» и «Биком» зарегистрированы по одному адресу: Москва, Тихвинский переулок, 11, строение 2.

Источник РБК, близкий к крупнейшему российскому судостроителю — Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), утверждает, что 95% акций ЯСЗ распределены между «Финсудпромом», «Лидер Гарантом» и «еще двумя структурами» (их название он не уточняет). Оставшиеся акции — около 5% капитала — принадлежат миноритарным акционерам. По информации РБК, одна золотая акция Ярославского судостроительного завода принадлежит Минпромторгу, а глава профильного департамента ведомства Алексей Исачкин входит в совет директоров предприятия.

В 2019 году собственники ЯСЗ вели переговоры с предыдущим руководством ОСК (тогда ее возглавлял Алексей Рахманов) о продаже или безвозмездной передаче части акций завода, утверждает источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, переговоры велись вплоть до начала пандемии в 2020 году, после чего прекратились. О продаже или передаче какой доли ЯСЗ велись переговоры, он не раскрыл.

Он утверждает, что после наложения ареста на имущество ЯСЗ верфь продолжает работать в штатном режиме и выполняет производственную программу.

Еще один собеседник РБК, работавший в ОСК на момент переговоров между ярославским предприятием и корпорацией, объясняет отказ от сделки тем, что корпорация тогда отдала приоритет на покупку судостроительного завода «Вымпел» в Рыбинске у концерна «Калашников» — он находится выше по течению Волги и специализируется на строительстве катеров и малых ракетных кораблей спусковым весом до 2,4 тыс. т.

В Минпромторге и ОСК отказались от комментариев. ЯСЗ, «Финсудпром», «Лидер Гарант» не ответили РБК на момент публикации. РБК также направил запросы в Генпрокуратуру, прокуратуру и правительство Ярославской области.

Какие последствия заводу несет арест

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин говорит, что суд может арестовать имущество ответчика, если иск связан с правами на него или погашение денежного долга предполагается за счет него. Утрата ответчиком прав на это имущество во время арбитражного разбирательства может причинить истцу ущерб, арест исключает вероятность отчуждения активов.

По его словам, арест означает запрет на отчуждение (продажу) или обременение арестованного имущества. «Прокуратура вправе подавать иски об оспаривании приватизации имущества и сделок с ним, если сделки причиняют ущерб государству. Надзорный орган может истребовать в пользу государства имущество, представляющее оборонное значение. Обеспечительные меры в виде ареста не означают автоматического удовлетворения иска, они накладываются только для сохранения status quo на время рассмотрения дела», — отмечает Шейкин.

Старший юрист адвокатского бюро БВМП Дмитрий Терехов говорит, что имущество может быть арестовано на любой стадии арбитражного процесса. Арест влечет серьезные ограничения владения, пользования, распоряжения имуществом и создает объективные препятствия для сделок с ним. Юрист отмечает, что в некоторых случаях арест может парализовать работу целой компании. Арест, как правило, действует до момента фактического исполнения решения суда, но не исключена и возможность его снятия судом при его несоразмерности заявленным требованиям.

«Арест сам по себе не означает обязательной последующей национализации. Но, принимая во внимание субъектный состав спора — прокуратура и завод, выпускающий военную продукцию, — и четкую тенденцию на национализацию предприятий, данный вариант не исключен», — констатирует Терехов.

Дмитрий Крахмалев, советник коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», отмечает, что суд может отменить арест при наличии у сторон документов о незаконности этого решения. «Ответчик должен доказать, что не собирается выводить активы в период спора. Вероятность снятия увеличится, если ответчик представит встречное обеспечение. Как правило, речь идет о внесении на депозитный счет суда денежных средств, эквивалентных размеру исковых требований. В качестве обеспечения могут быть также предоставлены поручительство или банковская гарантия», — перечисляет Крахмалев.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что завод «с высокой долей вероятности» будет передан в госсобственность, так как основной портфель предприятия относится к гособоронзаказу. Стоимость предприятия, по его словам, определить сложно из-за закрытой отчетности ЯСЗ.