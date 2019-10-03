«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака

Разногласия по контролю качества нефти в системе «Транснефти» урегулированы, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. По его словам, в ходе проведенного вице-премьером совещания были приняты необходимые решения, с которыми согласились все участники встречи.
«Приняты необходимые решения, все участники совещания согласились с ними, в ближайшее время они будут формализованы», — сказал Джус РБК.
Сути принятых решений представитель Козака не раскрыл, однако подтвердил, что представители «Роснефти» и «Транснефти» участвовали в совещании.
Ранее «Роснефть» предлагала привлечь независимых экспертов для контроля качества поступающей в систему трубопроводов нефти. В свою очередь «Транснефть» предлагала передать под ее контроль приемо-сдаточные пункты, через которые поступает нефть.
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