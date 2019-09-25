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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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СМИ сообщили о жалобе Сечина на хлорорганику в поставках от «Транснефти»
«Роснефть» в письме в Минэнерго утверждает, что «Транснефть» смешивает чистую нефть с загрязненным хлорорганикой сырьем. «Транснефть» заявляла, что сырье с повышенной концентрацией ХОС в систему трубопроводов сдает «Роснефть»
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Транснефть TRNFP ₽151 400 -0,2% Купить

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября написал письмо министру энергетики Александру Новаку и потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганическими соединениями (ХОС) нефть в идущее на российские НПЗ и на экспорт чистое сырье, пишет газета «Коммерсантъ».

«Роснефть» в рамках модернизации нефтеперерабатывающих заводов проектировала технологические установки, исходя из содержания ХОС не выше 1 ppm (миллионная доля). В случае превышения этого уровня концентрации возможны «риски нарушения требований лицензиаров процессов» и угроза целостности оборудования, пишет Сечин.

В «Роснефти» заявляют, что сдают в систему «Транснефти» сырье с содержанием ХОС не более 1 ppm, а на свои НПЗ получают нефть уже с более высокой концентрацией. Сечин объясняет это тем, что чистую нефть смешивают с загрязненной, которая хранится в системе «Транснефти».

В апреле в нефти, которая идет по трубопроводу «Дружба», зафиксировали превышение концентрации ХОС. Ситуация нарушила график поставок, а «Транснефть» направила загрязненное сырье на хранение в Россию, где планировала смешивать его с чистой нефтью в пределах допустимых в странах ЕАЭС значений — до 6 ppm.

По данным «Роснефти», нормы в 6 ppm не были нарушены — 2 сентября на Куйбышевский НПЗ поступила нефть с 4,7 ppm, на Саратовский НПЗ — с 2,1 ppm, на Ярославский НПЗ — с 1,4 ppm. В письме Сечин пояснил, что переработка нефти с повышенной концентрацией хлорорганических соединений ускоряет коррозионный износ оборудования и может вывести его из строя или привести к аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина.

Бизнес
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

По словам главы «Роснефти», поставки загрязненного сырья во все российские морские терминалы привели к падению интереса к нефти — количество участников последних тендеров на поставку нефти Urals снизилось, а тендерные премии победителей в портах Балтики упали почти вдвое.

Если загрязненную нефть продолжат смешивать с чистой, «Роснефть» будет вынуждена «обратиться в компетентные ведомства и органы для защиты интересов акционеров», говорится в письме. По данным источников «Коммерсанта», аналогичные письма компания за последние несколько месяцев направила президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

РБК направил запрос в «Роснефть». В «Транснефти» заявили РБК, что уже предоставили свою позицию по хлорорганике в нефти.

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«Транснефть» раскрыла статистику содержания хлора в нефти «Роснефти»

Ранее в «Транснефти» заявили, что «Роснефть» регулярно сдает в систему трубопроводов сырье с концентрацией ХОС выше 1 ppm, но соответствующее установленным законодательным нормативам. По данным «Транснефти», за восемь месяцев 2019 года «Роснефть» передала в систему компании 131,1 млн т нефти со средним содержанием хлорорганики в 1,7 ppm, в отдельных регионах этот показатель доходил до 4 ppm.

В конце августа источники «Ведомостей» сообщили, что глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил снизить норматив по содержанию хлорорганики в нефти с 6 до 1 ppm и создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин, комментируя эту идею, заявил, что компания готова использовать независимых инспекторов в случае, если платить за их услуги будут другие нефтяные игроки. Он добавил, что в 2018-2019 годах «Роснефть» сама сдавала в систему нефть с содержанием хлорорганики до 8 ppm.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Роснефть», «Транснефть», Игорь Сечин
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