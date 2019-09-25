СМИ сообщили о жалобе Сечина на хлорорганику в поставках от «Транснефти»

СМИ сообщили о жалобе Сечина на хлорорганику в поставках от «Транснефти»

«Роснефть» в письме в Минэнерго утверждает, что «Транснефть» смешивает чистую нефть с загрязненным хлорорганикой сырьем. «Транснефть» заявляла, что сырье с повышенной концентрацией ХОС в систему трубопроводов сдает «Роснефть»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября написал письмо министру энергетики Александру Новаку и потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганическими соединениями (ХОС) нефть в идущее на российские НПЗ и на экспорт чистое сырье, пишет газета «Коммерсантъ».

«Роснефть» в рамках модернизации нефтеперерабатывающих заводов проектировала технологические установки, исходя из содержания ХОС не выше 1 ppm (миллионная доля). В случае превышения этого уровня концентрации возможны «риски нарушения требований лицензиаров процессов» и угроза целостности оборудования, пишет Сечин.

В «Роснефти» заявляют, что сдают в систему «Транснефти» сырье с содержанием ХОС не более 1 ppm, а на свои НПЗ получают нефть уже с более высокой концентрацией. Сечин объясняет это тем, что чистую нефть смешивают с загрязненной, которая хранится в системе «Транснефти».

В апреле в нефти, которая идет по трубопроводу «Дружба», зафиксировали превышение концентрации ХОС. Ситуация нарушила график поставок, а «Транснефть» направила загрязненное сырье на хранение в Россию, где планировала смешивать его с чистой нефтью в пределах допустимых в странах ЕАЭС значений — до 6 ppm.

По данным «Роснефти», нормы в 6 ppm не были нарушены — 2 сентября на Куйбышевский НПЗ поступила нефть с 4,7 ppm, на Саратовский НПЗ — с 2,1 ppm, на Ярославский НПЗ — с 1,4 ppm. В письме Сечин пояснил, что переработка нефти с повышенной концентрацией хлорорганических соединений ускоряет коррозионный износ оборудования и может вывести его из строя или привести к аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина.