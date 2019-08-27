Козаку поручили разобраться в споре «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе»

Козаку поручили разобраться в споре «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе»

Ранее глава «Транснефти» предложил Дмитрию Медведеву передать в операционное управление компании пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку выслушать позиции «Транснефти» и «Роснефти» по приемным пунктам нефти и сформулировать их для рассмотрения главой правительства. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался комментировать РБК это поручение.

В середине августа на встрече с Медведевым глава «Транснефти» Николай Токарев предложил передать в операционное управление компании пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему, а также ввести единую сертификацию лабораторий, которые следят за качеством нефти. Это заявление прозвучало после ситуации с попаданием в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти. Премьер пообещал, что даст структурам правительства поручение «как можно быстрее изучить» все предложения «Транснефти» и подготовить по ним «нормативные решения».

О необходимости передачи приемных пунктов «Транснефти», чтобы предотвратить случаи поступления некачественной нефти в магистральные трубопроводы, оператором которых выступает компания, Токарев также говорил в интервью РБК в июне.