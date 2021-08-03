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Компания Авдоляна подала заявку на покупку «Сибантрацита»

«Сибан холдинг», созданный Альбертом Авдоляном, подал ходатайство в ФАС на покупку 100% крупнейшего в мире экспортера антрацита «Сибантрацит». 86,57% компании принадлежит наследникам погибшего бизнесмена Дмитрия Босова
Фото: sibanthracite.ru
Фото: sibanthracite.ru

«Сибан холдинг», созданный владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским (30%), подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 100% акций кипрской Sibanthracite PLC, владеющей этой группой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС. «Ходатайство «находится на рассмотрении», — добавили там.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. Его запасы составляют 468,1 млн т антрацита и угля (по классификации JORC). В 2019 году добыча компании составила 23,7 млн т, в первом полугодии 2021 года она выросла на 22%, до 10,6 млн т. Данные за 2020 год не раскрываются.

100% Sibanthracite PLC владеет компания «Аллтек», в которой 86,57% принадлежало бизнесмену Дмитрию Босову, покончившему с собой в мае 2020 года. Эта доля распределена поровну (по 10,82%) между его родителями и четырьмя сыновьями от первых двух браков, еще 21,64%, предназначавшиеся его вдове Катерине и их общей дочери Бэлле, записаны на саму компанию «Аллтек» (по данным СПАРК).

Представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова, Барский и один из сыновей Босова Кирилл отказались от комментариев. В пресс-службах «Аллтека» и «Сибантрацита» также отказались от комментариев.

Что известно про сделку

Родители и сыновья Босова, которые полгода судились с его вдовой Катериной из-за наследства, в феврале 2021 года договорились о продаже его главного актива «Сибантрацита» «А-Проперти», подписав соглашение «об основных условиях» сделки. С тех пор эти наследники формально получили контроль в «Аллтеке» — сначала через нотариуса, а затем это было прописано и в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Их совокупная доля составила 64,92%. Миноритариями группы также являются давние партнеры Босова — гендиректор «Аллтека» Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

Родители и сыновья Босова отсудили контроль в «Сибантраците»
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Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», еще в феврале говорили РБК, что «А-Проперти» предложила за группу более $1 млрд (с учетом долгов группы). Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке по итогам 2019 года 125,5 млрд руб.

Все восемь наследников (не только родители и сыновья, но и вдова с дочерью) могут получить около $600 млн, то есть по $75 млн на каждого, уточняют два источника, знакомых с условиями сделки. Еще один источник добавляет, что итоговая сумма может быть выше.

Три компании «Сибантрацита»

В группу «Сибантрацит» входят три добывающих предприятия — производители антрацита АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область) и угольное предприятие в Кузбассе ООО «Разрез Кийзасский» (производит уголь марки «Т»). Выручка «Сибирского антрацита» в 2020 году сократилась на 4,9%, до 44,5 млрд руб., компания получила 116,5 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 7,2 млрд руб. чистой прибыли в 2019 году. Выручка «Разреза Восточный» упала на 25,7%, до 26,2 млрд руб., чистая прибыль — на 41,2%, до 6,1 млрд руб. Выручка ООО «Разрез Кийзасский» снизилась на 41,7%, до 19,14 млрд руб., а чистая прибыль составила 870 млн руб., что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

По условиям февральского соглашения «Сибантрацит» после продажи сохранит независимость как самостоятельная компания. К тому же соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами компании будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в ее акционерном капитале, говорилось в сообщениях «Аллтека» и «А-Проперти». Но стороны не раскрывают, кто кроме Барского, который с конца 2018 года до марта 2020-го возглавлял «Сибантрацит» и до сих пор входит в его совет директоров, станет совладельцем группы. По данным двух собеседников РБК, долю в «Сибан холдинге» может получить Ага, другие его партнеры намерены выйти из бизнеса. Представитель «Аллтека» это не комментирует.

Завершение сделки ожидается в сентябре-октябре, отмечают два источника, знакомых с ходом переговоров. «Сделка в процессе, точных сроков нет», — добавляет еще один собеседник.

«А-Проперти» с апреля 2020 года контролирует другую угольную компанию — «Эльгауголь» в Якутии, владеющую крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т).

Как наследники разделили компанию

Катерина Босова и ее дочь Бэлла не вошли в список участников группы «Аллтек» в результате конфликта с остальными наследниками Босова. Сначала вдова бизнесмена оформила на себя половину его доли в «Аллтеке» как супружескую (43,285 из 86,57%), а затем стала претендовать на ее увеличение до 77,2%. Она утверждала, что Босов участвовал в допэмиссии «Аллтека» в 2017 году на средства от продажи ее автомобиля Bentley — в то время, когда они уже были женаты.

Однако Одинцовский городской суд Московской области («Аллтек» зарегистрирована в Одинцово) отклонил этот довод, поскольку деньги от продажи автомобиля поступили на счет Босова спустя две недели после оплаты допэмиссии. Суд также отказался считать долю Босова в «Аллтеке» совместно нажитым имуществом супругов, потому что они поженились только в январе 2016 года, а участником «Аллтека» бизнесмен стал в 2002 году. В результате суд вернул 43,285% в наследственную массу.

Это решение поддержал и Московский областной суд 8 февраля, в этот же день «А-Проперти» и заключила предварительное соглашение с «Аллтеком». А 20 мая Катерина проиграла кассацию в этом споре.

Наследники Босова договорились о продаже «Сибантрацита»
Бизнес
Фото:сайт «Аллтек»

Но вдова Босова продолжает судебные разбирательства с участниками «Аллтека» в России и на Кипре. «Обжалование [решения кассационного суда] будет в установленные сроки», — сказала она РБК, имея в виду жалобу в Верховный суд. Но, судя по карточке дела, такая жалоба еще не подана. Она также намерена обжаловать сделку по продаже «Сибантрацита». По ее словам, ФАС должна будет проверить, кто контролирует «Аллтек» и нет ли аффилированности между продавцом (владельцами «Аллтека») и покупателем («А-Проперти»).

Тем временем родители и сыновья Босова как участники ООО «Аллтек» решили не предоставлять Катерине и ее дочери доли в компании. Несмотря на это, они могут претендовать на средства от продажи основного актива компании — «Сибантрацита». Участники ООО могут не согласовать вход наследника, если такое правило прямо предусмотрено в уставе общества, но в этом случае компания должна выплатить такому наследнику его долю исходя из действительной стоимости компании, объяснял ранее РБК управляющий директор группы «Феникс Эдвайзорс» Алексей Станкевич. Источник, близкий к «Аллтеку», подтверждал, что такое положение в уставе компании действительно есть. «И в случае, если вхождение не согласовано, общество должно выплатить наследнику действительную стоимость», — добавлял он.

Кто еще претендовал на «Сибантрацит»

Авдолян был не единственным претендентом на «Сибантрацит». Известно, что компанией интересовались как минимум двое бизнесменов — владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак и экс-глава «Роснефти», владелец угольной компании «Коулстар» Эдуард Худайнатов.

В декабре 2020 года стало известно, что Литвак вел переговоры с Газпромбанком о привлечении финансирования для сделки, и банк был готов предоставить ему кредит на сумму до $400 млн. А Худайнатов, который давно интересовался добычей антрацита, вел переговоры о покупке «Сибантрацита» еще с Босовым три года назад, в 2018 году. Но тогда стороны не договорились о цене.

Уголь на продажу: кто претендует на активы Босова
Бизнес
Дмитрий Босов

В июне 2021 года компания «Разрез Богатырь», принадлежащая «Коулстару», выиграла аукцион на угольный разрез «Богатырь» Горловского угольного бассейна в Новосибирской области с запасами около 300 млн т угля ценных марок. Это месторождение находится по соседству с «Сибантрацитом». Еще одним претендентом должна была стать структура «Ростеха», давнего партнера Авдоляна, которая даже оспорила условия аукциона в ФАС. Но в итоге она отозвала свою жалобу и не стала участвовать в аукционе. «В текущей конфигурации проект не представляет интереса для компании, так как содержит множество дополнительных условий, влекущих избыточную для нас инвестиционную нагрузку», — говорил представитель «Ростеха».

Сейчас структуры Литвака и Худайнатова не ведут переговоры о покупке «Сибантрацита», говорят источники РБК. РБК направил запросы в ОТЭКО и «Коулстар».

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
Сибантрацит Дмитрий Босов сделка Альберт Авдолян
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