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МИД прокомментировало планы США по ужесточению санкций против России
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МИД прокомментировало планы США по ужесточению санкций против России
Война санкций, 15:50
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МИД прокомментировало планы США по ужесточению санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает преждевременным комментировать информацию об ужесточении антироссийских санкций США. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Захаровой, информация об очередном пакете санкций появляется регулярно, и «тот процесс, который идет в США, он тоже, к сожалению, является регулярным». Как отметила представитель МИДа, это обосновывается не фактами, а «политической, внутренней конъюнктурой». «Я только что прокомментировала общую тенденцию, а конкретные вещи будем комментировать по мере их поступления или появления», — добавила она.

Члены Совфеда оценили новый законопроект США о санкциях против России
Общество

Накануне члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет антироссийских санкций, который содержит предложения относительно новых мер против политических деятелей России, крупных бизнесменов и ограничений на инвестиции в энергетику. По словам одного из авторов законопроекта Линдси Грэма, введенные ранее санкции «не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы» в США.

Председатель комитета Совфеда по международным делам заявил РБК, что содержание законопроекта «абсолютно оторвано от реальности». Первый зампред комитета Владимир Джабаров сравнил новый законопроект о санкциях с инфекционным заболеванием. По его словам, есть «впечатление, что в Америке такой санкционный вирус». Джабаров также отметил, что введение санкций — это элемент недобросовестной конкуренции.

Теги: МИД , Мария Захарова , антироссийские санкции
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