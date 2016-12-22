Члены Совфеда оценили новый законопроект США о санкциях против России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК сравнил новый законопроект конгресса США об антироссийских санкциях с инфекционным заболеванием.

«Впечатление, что в Америке такой санкционный вирус. Им заразилась значительная часть американского конгресса, что ни день, то новые идеи по этим санкциям», — сказал он. Джабаров добавил, что теперь США вводят санкции даже против своих союзников: «Два турецких министра находятся под санкциями, некоторые предприятия Западной Европы».

По его словам, введение антироссийских санкций — это элемент недобросовестной конкуренции. «Что касается России, то мы уже настолько привыкли к этим санкциям, что я бы перестал пиариться на этом. Нам просто не стоит на это реагировать», — констатировал сенатор.

Представленный сегодня законопроект о новых санкциях против России — элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах, сказал РБК председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Отношусь к этому законопроекту как к событию американской внутриполитической кампании, которая набирает обороты в преддверии промежуточных выборов [в конгресс] 6 ноября», — отметил он. Косачев не исключил, что подобные инициативы будут появляться и дальше.

«Содержание законопроекта абсолютно оторвано от реальности. По логике вещей любой законопроект должен быть привязан к фактам, обстоятельствам, событиям. Этого нет и в помине», — подчеркнул сенатор. «Можно только посочувствовать американским избирателям, которых откровенно дурят такого рода законопроектами», — заключил Косачев.

Новый пакет санкций против России 2 августа был внесен на обсуждение представителями демократов и республиканцев. Представил новый законопроект сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он отметил, что действующие санкции «не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы» в США.

Последний законопроект о санкциях против России со стороны США был принят в апреле. Под них попали бизнесмены и чиновники, как указывал Вашингтон, близкие к Кремлю.