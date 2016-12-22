ЛУКОЙЛ сможет в разы увеличить выплаты акционерам

В начале года ЛУКОЙЛ пообещал отдавать акционерам половину доходов при цене нефти выше $50 за баррель. Взлет цен позволит компании заплатить им до $2 млрд только за первый год, подсчитали аналитики

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Взлетевшие цены на нефть и дешевый рубль позволят ЛУКОЙЛу отдавать акционерам через обратный выкуп акций (buy-back) не $3 млрд за пять лет, как он объявлял в январе 2018 года, а $2 млрд только за первый год, подсчитали аналитик «Велес Капитал» Александр Сидоров и аналитик Wood&Co Ильдар Давлетшин.

ЛУКОЙЛ сообщил о намерении провести buy-back на $2–3 млрд в январе, а в марте объяснил, что этот выкуп — часть новой стратегии, которая направлена на рост капитализации компании. ЛУКОЙЛ сможет выполнить все инвестиционные планы и выплачивать дивиденды при цене на нефть в $50 за баррель, а при более высоких ценах половину дополнительного свободного денежного потока отдаст акционерам через выкуп их акций, объяснял на презентации стратегии президент и совладелец компании Вагит Алекперов. Программа заработает уже во втором полугодии 2018 года. Приобретаемые акции ЛУКОЙЛ планирует погашать.

Сейчас нефть марки Brent торгуется по $73,45 за баррель. Даже в случае падения цен до примерно $60 ЛУКОЙЛ сможет направить акционерам больше заявленной суммы — до $5 млрд в течение пяти лет, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Доходы компании слишком велики по сравнению с первоначальными параметрами программы buy-back, так что она может увеличить сумму для выкупа акций или ускорить его, считает Сидоров.

Условия выкупа акций с открытого рынка будет утверждены до сентября, заявил Алекперов 19 июля. «Параметры программы не меняются относительно ранее озвученных — $3 млрд за пять лет», — сказал РБК представитель ЛУКОЙЛа, отказавшись сообщить детали. Однако вице-президент НК Александр Матыцын говорил на встрече с инвесторами в марте, что «в случае досрочного выбора лимита программы мы планируем запускать новые».

ЛУКОЙЛ разрабатывал программу buy-back при более консервативных условиях — никто не знал, что цены взлетят и стабилизируются на высоком уровне, замечает Сидоров из «Велес Капитал». ЛУКОЙЛ закладывает в долгосрочный прогноз цену на нефть в размере $50 за баррель и курс 62–64 руб. за доллар, а в первом полугодии 2018 года средняя цена Urals (производная от цены Brent) составила $70 за баррель при среднем курсе 59,5 руб./$, указывал он. «Исходя из этих данных, дополнительные доходы ЛУКОЙЛа в текущем году составят $4 млрд», — заключил аналитик. По его мнению, на выкуп акций компания может направить половину заявленной суммы — $2 млрд — только в этому году.

Высокие цены на нефть и слабый рубль позволили крупнейшим российским нефтегазовым компаниям в первом полугодии 2018 года заработать рекордную прибыль, подсчитали аналитики: их EBITDA выросла на 50%, до примерно 3 трлн руб. В результате дивидендная доходность по акциям этих компании, по оценкам экспертов, вырастет в два-три раза по сравнению с прошлым годом.

Текущие высокие цены на нефть — не повод пересматривать программу buy-back, нефть может и подешеветь, предупреждает аналитик АКРА Василий Танурков. По его мнению, высокие цены на нефть выглядят как временное явление и будут держаться примерно полтора года: в 2019 году американские компании завершат строительство инфраструктуры в Пермском бассейне и начнут быстро наращивать добычу, оказывая сильное давление на нефтяные котировки.