ЛУКОЙЛ заявил о планах погасить до 10% казначейских акций

Крупнейшая частная нефтяная компания России ЛУКОЙЛ заявила о планах погасить 10% казначейских акций. Это будет способствовать повышению акционерной стоимости компании, сказал ее президент Вагит Алекперов

Вагит Алекперов (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Совет директоров ЛУКОЙЛа на заседании в пятницу, 12 января, поддержал инициативы менеджмента по погашению основной части казначейских акций, находящихся на балансе группы, и использованию оставшихся акций в новой долгосрочной программе мотивации ключевых работников компании, сообщила пресс-служба компании. Совет также поддержал программу обратного выкупа акций (buyback).

«Считаю, что данные изменения будут способствовать дальнейшему повышению акционерной стоимости компании», — заявил президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На этих новостях акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже достигли максимума за всю историю торгов: по состоянию на 14:14 мск котировки выросли на 6,9%, до 3942 руб. за бумагу. Но затем рост немного скорректировался, снизившись до 5,6%, капитализация составила 3,29 трлн руб. (на 14:30 мск).

Всего планируется погасить до 10% акций, сказал Алекперов, выступая на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. Еще до 40 млн акций (5,5%) будет депонировано для мотивации менеджмента компании, добавил он. В новой программе мотивации, рассчитанной на пять лет, будут участвовать несколько сот менеджеров. Основная часть казначейского пакета ЛУКОЙЛа принадлежит его 100%-й кипрской «дочке» LUKOIL Investments Cyprus, которая владеет 16,18% акций нефтяной компании.

По словам Алекперова, после погашения казначейских акций его пакет в ЛУКОЙЛе не превысит 30%, а вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна — составит чуть больше 10%. Глава ЛУКОЙЛа в июне 2017 года говорил в интервью РБК, что ему принадлежит 24,8% нефтяной компании.

К тому же ЛУКОЙЛ может направить $2–3 млрд в течение пяти лет на покупку собственных акций, если это будет необходимо, сказал Алекперов.

На совете директоров ЛУКОЙЛа также были подведены предварительные итоги деятельности в 2017 году и поставлены задачи на 2018 год по исполнению программы стратегического развития на 2018–2027 годы. На заседании было отмечено, что несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию и внешние ограничения по добыче нефти, в 2017 году ЛУКОЙЛ выполнил основные операционные задачи, показал существенный прогресс в реализации ключевых проектов и достиг высокого свободного денежного потока, говорится в сообщении компании.