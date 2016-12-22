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ЛУКОЙЛ обещал акционерам дополнительные выплаты при цене нефти выше $50
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ЛУКОЙЛ обещал акционерам дополнительные выплаты при цене нефти выше $50
Бизнес, 23 мар, 20:34
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ЛУКОЙЛ обещал акционерам дополнительные выплаты при цене нефти выше $50
ЛУКОЙЛ представил стратегию развития до 2027 года, которая предполагает инвестиции $8 млрд и рост добычи минимум на 1% в год. Половину сверхдоходов при цене на нефть выше $50 за баррель он направит на выкуп бумаг у акционеров
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Планы на десять лет

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и его заместители представили долгосрочную стратегию развития компании до 2027 года в рамках Дня инвестора в Лондоне в пятницу, 23 марта.

По словам Алекперова, компания заложила в стратегии консервативную цену на нефть в $50 за баррель. «При разработке стратегии мы приняли два ключевых момента: бизнес-модель ЛУКОЙЛа позволяет эффективно развиваться даже при низкой цене на нефть, а диапазон ценовых прогнозов настолько широк, что невозможно достоверно спрогнозировать цену. <...> ​«Мы заложили [в стратегию] консервативную цену в $50», — сказал он.

Дополнительные доходы при более высоких ценах компания намерена пропорционально (50/50) направлять на реструктуризацию и развитие бизнеса и на выплаты акционерам, сказал Алекперов. Как позже уточнил финансовый директор ЛУКОЙЛа Александр Матыцын, речь идет о денежном потоке, который будет оставаться после инвестиций и дивидендов при благоприятной конъюнктуре рынка. Рост цены на $1 за баррель добавляет $210 млн показателю EBITDA и $170 млн — свободному денежному потоку, говорится в презентации компании.

«Мы планируем в равных частях направить [средства] на дополнительное распределение акционерам в виде обратного выкупа акций и реинвестирования», — отметил Матыцин. По его словам, дивиденды будут расти минимум на уровне инфляции, но по итогам 2017 года менеджмент будет рекомендовать заплатить даже больше. По итогам 2016 года ЛУКОЙЛ направил на дивиденды 166 млрд руб., а за девять месяцев 2017 года — 72,3 млрд руб.

При текущей цене на нефть ($69 за баррель) и курсе рубля относительно доллара (57 руб.) дополнительные доходы ЛУКОЙЛа составляют 220 млрд руб., из которых половину, а именно 110 млрд, компания планирует распределять среди акционеров, подсчитал ведущий аналитик «Велес Капитала» Александр Сидоров.

Долгосрочная стратегия ЛУКОЙЛа предусматривает $80 млрд инвестиций в ближайшие десять лет — по $8 млрд ежегодно, начиная с 2018 года. Основной акцент будет сделан на развитии добычи нефти и газа (80% инвестиций), и только 20% пойдет на переработку. Причем 70% вложений предусмотрено в добывающие проекты в России, сказал Алекперов. В этом случае соотношение долга и EBITDA не должно превысить единицу (сейчас — 0,6). За десять лет ЛУКОЙЛ планирует увеличить доходность бизнеса (ROACE, доходность на средний используемый капитал) в полтора раза — с 10 до 15% по сравнению с 2013–2017 годами.

Алекперов подчеркнул, что компания планирует приобретать добычные активы в России и за рубежом в регионах своего присутствия, делая приоритет на разведанных запасах, а нефтеперерабатывающие заводы покупать не будет. Долгосрочная стратегия предполагает ежегодный рост добычи на действующих месторождениях на 1%. В 2018 году добыча вырастет на 1–2%, в первую очередь за счет газа, отметил Матыцын. В 2017 году общее производство компании выросло на 2,4%, но добыча нефти сократилась на 5%, до 87,4 млн т, а добыча газа выросла на ​15,7%, до 28,8 млрд куб. м.

Реакция рынка

На фоне выступления руководства на Дне инвестора ЛУКОЙЛ обогнал своего главного конкурента «Роснефть» по капитализации на Московской бирже. В 14:13 мск ЛУКОЙЛ стоил 3,3138 трлн руб., «Роснефть» — 3,3135 трлн руб., а «Газпром» — около 3,33 трлн руб. Однако уже через минуту «Роснефть» снова потеснила ЛУКОЙЛ. К 19:00 мск капитализация ЛУКОЙЛа составила 3,295 трлн руб., «Роснефти» — 3,333 трлн руб., «Газпрома» — 3,362 трлн руб. Самой дорогой компанией России на протяжении всего дня оставался Сбербанк, стоимость которого к концу торгов достигла 5,876 трлн руб.

Впервые обойти «Роснефть» по размеру рыночной капитализации ЛУКОЙЛу удалось 30 января 2015 года — 2,42 трлн руб. против 2,4 трлн руб.

При подготовке новой стратегии развития менеджмент ЛУКОЙЛа учел ошибки, допущенные в предыдущей стратегии, отметил старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Тогда компания допустила ошибки в прогнозировании цен на нефть и слишком активно вкладывалась в зарубежные активы, которые оказались менее прибыльными, напоминает он. «Предпочитая сосредоточиться на вложениях в добычу нефти, в основном в России, компания ставит более реальные цели с прицелом на высокую доходность, считает Нестеров. По его мнению, стратегия ЛУКОЙЛа выглядит сбалансированной.

Время для преемника

Для нынешних акционеров ЛУКОЙЛа подходит время, когда нужно будет отойти от управления компанией, заявил президент и крупнейший акционер (владеет 24,8%) ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, отвечая на вопросы аналитиков. Он напомнил, что сейчас в компании «объединены функции менеджмента и акционеров» (помимо Алекперова, крупным акционером ЛУКОЙЛа является его вице-президент Леонид Федун — владеет 9,78%), но «подходит время, когда эти функции будут разделены». По его словам, его преемником не станет близкий родственник (у Алекперова есть сын Юсуф), а его пакет акций защищен условиями завещания: «Я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций, и это приведет к непредсказуемым последствиям. Я об этом позаботился».

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: дивиденды , ЛУКОЙЛ , стратегия , инвестиции
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