Экс-сенатора и золотодобытчика потребовали арестовать по делу о растрате

Павла Масловского обвиняют в растрате в особо крупном размере, накануне в офисе дочерней компании Petropavlovsk проходили обыски и выемка документов

Павел Масловский (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу основателя и экс-генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского.

«Нам поступил материал о заключении его под стражу в качестве обвиняемого по делу о растрате в особо крупном размере», — сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда.

Бизнесмен своей вины не признает, его обвиняют в растрате более 90 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в московском офисе «Покровского рудника», принадлежащего Petropavlovsk, прошли обыски. Представитель «Покровского рудника» сообщил тогда РБК, что Масловского обвиняют в хищении средств компании в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.