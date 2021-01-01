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Бизнес ,  
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Экс-сенатора и золотодобытчика потребовали арестовать по делу о растрате

Павла Масловского обвиняют в растрате в особо крупном размере, накануне в офисе дочерней компании Petropavlovsk проходили обыски и выемка документов
Павел Масловский
Павел Масловский (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу основателя и экс-генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского.

«Нам поступил материал о заключении его под стражу в качестве обвиняемого по делу о растрате в особо крупном размере», — сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда.

Бизнесмен своей вины не признает, его обвиняют в растрате более 90 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в московском офисе «Покровского рудника», принадлежащего Petropavlovsk, прошли обыски. Представитель «Покровского рудника» сообщил тогда РБК, что Масловского обвиняют в хищении средств компании в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании
Бизнес
Павел Масловский

Масловский покинул пост гендиректора Petropavlovsk 17 августа 2020 года в результате корпоративного конфликта. В феврале 22,37% акций Petropavlovsk приобрел миллиардер Константин Струков, владеющий золотодобывающей «Южуралзолото». Летом на собрании акционеров «Южуралзолото» два фонда Everest и Slevin (им принадлежит 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (4,62%) проголосовали за смену совета директоров Petropavlovsk.

Ряд топ-менеджеров компании, включая Масловского, не попали в новый совет. Новым гендиректором Petropavlovsk 1 декабря был назначен Денис Александров, который ранее возглавлял компанию Highland Gold Mining (HGM).

Представитель «Покровского рудника» в беседе с РБК отрицал обвинения против бывшего гендиректора компании, утверждая, что «речь идет о сделке 2018 года, ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности».

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Александров прибыл в офис «Покровского рудника» вместе с представителями силовых структур, добавил собеседник РБК. Он и еще несколько других представителей новой администрации присутствовали и во время беседы следователей с руководством «Покровского рудника».

Источник Forbes, близкий к сторонам конфликта, рассказал, что обыски стали квинтэссенцией конфликта между Струковым и Масловским. Он пояснил, что Масловский, не являясь акционером Petropavlovsk, имеет личное влияние на менеджмент на местах и якобы пытается контролировать компанию неформально. Еще один источник издания подтвердил, что у Струкова и Масловского возникли личные разногласия на почве бизнеса.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. «Покровский рудник» — основной актив Petropavlovsk с лицензией на Покровское месторождение золота и выручкой 18,2 млрд руб. в 2019 году. Месторождение находится в Амурской области на Дальнем Востоке. С 2018 года на руднике действует Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, один из двух автоклавных производств золота в России.

Масловский с 2011 по 2014 годы был членом Совета Федерации от Амурской области. Он несколько раз попадал в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов России, последний раз — в 2012 году с состоянием в $450 млн.

Авторы
Владислав Гордеев, Любовь Порываева
арест Petropavlovsk Павел Масловский
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