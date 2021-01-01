Экс-сенатора и золотодобытчика потребовали арестовать по делу о растрате

Масловский покинул пост гендиректора Petropavlovsk 17 августа 2020 года в результате корпоративного конфликта. В феврале 22,37% акций Petropavlovsk приобрел миллиардер Константин Струков, владеющий золотодобывающей «Южуралзолото». Летом на собрании акционеров «Южуралзолото» два фонда Everest и Slevin (им принадлежит 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (4,62%) проголосовали за смену совета директоров Petropavlovsk.
Ряд топ-менеджеров компании, включая Масловского, не попали в новый совет. Новым гендиректором Petropavlovsk 1 декабря был назначен Денис Александров, который ранее возглавлял компанию Highland Gold Mining (HGM).
Представитель «Покровского рудника» в беседе с РБК отрицал обвинения против бывшего гендиректора компании, утверждая, что «речь идет о сделке 2018 года, ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности».
Александров прибыл в офис «Покровского рудника» вместе с представителями силовых структур, добавил собеседник РБК. Он и еще несколько других представителей новой администрации присутствовали и во время беседы следователей с руководством «Покровского рудника».
Источник Forbes, близкий к сторонам конфликта, рассказал, что обыски стали квинтэссенцией конфликта между Струковым и Масловским. Он пояснил, что Масловский, не являясь акционером Petropavlovsk, имеет личное влияние на менеджмент на местах и якобы пытается контролировать компанию неформально. Еще один источник издания подтвердил, что у Струкова и Масловского возникли личные разногласия на почве бизнеса.
Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. «Покровский рудник» — основной актив Petropavlovsk с лицензией на Покровское месторождение золота и выручкой 18,2 млрд руб. в 2019 году. Месторождение находится в Амурской области на Дальнем Востоке. С 2018 года на руднике действует Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, один из двух автоклавных производств золота в России.
Масловский с 2011 по 2014 годы был членом Совета Федерации от Амурской области. Он несколько раз попадал в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов России, последний раз — в 2012 году с состоянием в $450 млн.
Авторы
Владислав Гордеев, Любовь Порываева