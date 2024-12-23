«Дочка» Газпромбанка купила 22% одного из лидеров золотодобычи России

Входящая в группу Газпромбанка компания приобрела 22% акций ЮГК у основного акционера Константина Струкова. Он остался крупнейшим акционером золотодобытчика, его доля в капитале компании составляет 67,85%

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Компания «ААА Управление Капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций одного из крупнейших в России золотодобывающих предприятий — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»). В сообщении ЮГК отмечается, что бумаги структура банка выкупила у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова, тогда как доля акций компании в свободном обращении осталась на уровне 10,15%. При этом сам Струков остается крупнейшим акционером ЮГК, его доля в капитале компании составит 67,85%.

«Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК», — пояснили в компании.

В отчетности по МСФО говорилось, что обязательства на 10 июля 2024 года составляли 22,9 млрд руб. «Теперь они прекратятся», — отметила ЮГК.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

ЮГК ведет добычу в России в двух хабах — Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы компании составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что считается достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее 30 лет.

В ноябре 2023-го группа провела IPO и привлекла 7 млрд руб. при цене размещения 0,55 руб. за акцию, капитализация на начало торгов составила 117 млрд руб. В рамках размещения инвесторам были предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров «Южуралзолота» свои бумаги не продавал. В июне 2024-го группа провела SPO из расчета 0,81 руб. за бумагу и привлекла 8 млрд руб.

Основной владелец компании Константин Струков занимает 84-е место в рейтинге Forbes c оценкой состояния в $1,6 млрд.