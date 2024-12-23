«Дочка» Газпромбанка купила 22% одного из лидеров золотодобычи России
Компания «ААА Управление Капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций одного из крупнейших в России золотодобывающих предприятий — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»). В сообщении ЮГК отмечается, что бумаги структура банка выкупила у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова, тогда как доля акций компании в свободном обращении осталась на уровне 10,15%. При этом сам Струков остается крупнейшим акционером ЮГК, его доля в капитале компании составит 67,85%.
«Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК», — пояснили в компании.
В отчетности по МСФО говорилось, что обязательства на 10 июля 2024 года составляли 22,9 млрд руб. «Теперь они прекратятся», — отметила ЮГК.
РБК направил запрос в Газпромбанк.
ЮГК ведет добычу в России в двух хабах — Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы компании составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что считается достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее 30 лет.
В ноябре 2023-го группа провела IPO и привлекла 7 млрд руб. при цене размещения 0,55 руб. за акцию, капитализация на начало торгов составила 117 млрд руб. В рамках размещения инвесторам были предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров «Южуралзолота» свои бумаги не продавал. В июне 2024-го группа провела SPO из расчета 0,81 руб. за бумагу и привлекла 8 млрд руб.
Основной владелец компании Константин Струков занимает 84-е место в рейтинге Forbes c оценкой состояния в $1,6 млрд.
Почему останавливались предприятия ЮГК
В августе уральское управление Ростехнадзора приостановило на 90 суток разработку четырех карьеров ЮГК на Урале: «Курасане», «Южном Курасане», «Березняковском» и «Светлинском». Решение было принято после выявления ведомством «грубых нарушений» при ведении горных работ на этих объектах.
В ЮГК подчеркивали, что ограничения не касаются обогатительных фабрик, на которых был сформирован запас руды. «Ограничения работы никак не будут затрагивать непосредственно производство золота — у компании есть запас руды на складах для продолжения работы фабрик», — говорил собеседник РБК в компании.
В начале осени Арбитражный суд Челябинской области отказал ЮГК в требованиях отменить решения Ростехнадзора и разрешить возобновить работу на карьерах.
В ноябре Ростехнадзор рассмотрел новую проектную документацию «Южуралзолота» на разработку месторождений и отчеты геомеханического обоснования параметров бортов карьеров, после чего разрешил досрочно возобновить работы на «Курасане», «Южном Курасане» и «Березняковском».
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