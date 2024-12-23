 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Дочка» Газпромбанка купила 22% одного из лидеров золотодобычи России

Входящая в группу Газпромбанка компания приобрела 22% акций ЮГК у основного акционера Константина Струкова. Он остался крупнейшим акционером золотодобытчика, его доля в капитале компании составляет 67,85%
Золото GOLD $2 621,3 +0,01%
Южуралзолото UGLD ₽0,7984 +8,29% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Компания «ААА Управление Капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций одного из крупнейших в России золотодобывающих предприятий — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»). В сообщении ЮГК отмечается, что бумаги структура банка выкупила у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова, тогда как доля акций компании в свободном обращении осталась на уровне 10,15%. При этом сам Струков остается крупнейшим акционером ЮГК, его доля в капитале компании составит 67,85%.

«Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК», — пояснили в компании.

В отчетности по МСФО говорилось, что обязательства на 10 июля 2024 года составляли 22,9 млрд руб. «Теперь они прекратятся», — отметила ЮГК.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

ЮГК ведет добычу в России в двух хабах — Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы компании составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что считается достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее 30 лет.

В ноябре 2023-го группа провела IPO и привлекла 7 млрд руб. при цене размещения 0,55 руб. за акцию, капитализация на начало торгов составила 117 млрд руб. В рамках размещения инвесторам были предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров «Южуралзолота» свои бумаги не продавал. В июне 2024-го группа провела SPO из расчета 0,81 руб. за бумагу и привлекла 8 млрд руб.

Основной владелец компании Константин Струков занимает 84-е место в рейтинге Forbes c оценкой состояния в $1,6 млрд.

Почему останавливались предприятия ЮГК

В августе уральское управление Ростехнадзора приостановило на 90 суток разработку четырех карьеров ЮГК на Урале: «Курасане», «Южном Курасане», «Березняковском» и «Светлинском». Решение было принято после выявления ведомством «грубых нарушений» при ведении горных работ на этих объектах.

В ЮГК подчеркивали, что ограничения не касаются обогатительных фабрик, на которых был сформирован запас руды. «Ограничения работы никак не будут затрагивать непосредственно производство золота — у компании есть запас руды на складах для продолжения работы фабрик», — говорил собеседник РБК в компании.

В начале осени Арбитражный суд Челябинской области отказал ЮГК в требованиях отменить решения Ростехнадзора и разрешить возобновить работу на карьерах.

В ноябре Ростехнадзор рассмотрел новую проектную документацию «Южуралзолота» на разработку месторождений и отчеты геомеханического обоснования параметров бортов карьеров, после чего разрешил досрочно возобновить работы на «Курасане», «Южном Курасане» и «Березняковском».

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
При участии
Юлия Кошкина
золотодобыча Газпромбанк ЮГК
Материалы по теме
Золотодобытчик назвал «подрывом диалога» жалобу Путину на желтую пыль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Губернатор предложил установить бюст в честь убитого генерала КирилловаПолитика, 18:04
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКСПолитика, 18:02
Кремль допустил «весьма представительное» участие других стран в 9 маяПолитика, 18:02
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и ТрампаПолитика, 18:02
Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на ОлимпиадуСпорт, 18:01
Кремль ответил на данные о визите Шольца и контактах с посланником ТрампаПолитика, 18:00
Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласийСпорт, 17:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Савельев передал иранскому президенту приглашение Путина посетить РоссиюПолитика, 17:55
Маск похвалил Дурова за первую прибыль TelegramФинансы, 17:52
В Москве отреставрировали деревянную усадьбу начала XIX векаГород, 17:50
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 17:48
Власти оценили количество мазута в грунте пляжа АнапыОбщество, 17:48
Как упал трафик YouTube в России. ИнфографикаТехнологии и медиа, 17:34
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽102Инвестиции, 17:33