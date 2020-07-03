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«Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки

«Аэрофлот» решил досрочно прекратить программу мотивации членов совета директоров, рассчитанную на 2019–2020 годы. Это могло быть условием предоставления компании господдержки из-за коронавируса, утверждают источники РБК
Аэрофлот AFLT ₽80,74 -1,08% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы. Об этом говорится в материалах компании по итогам совета директоров, состоявшегося в четверг, 2 июля.

Собрание акционеров «Аэрофлота» назначено на 27 июля.

Однако акционерам все равно рекомендовано выплатить директорам регулярное вознаграждение (на общую сумму 56,4 млн руб. за 2019/20 корпоративный год) и еще 39,9 млн руб. в качестве вознаграждения по итогам досрочного завершения программы мотивации, следует из материалов.

Дополнительные выплаты директорам было решено приостановить в связи с предоставлением «Аэрофлоту» господдержки, рассказали РБК два источника, близких к авиакомпании. Это было условием помощи от государства, добавляет один из собеседников. Представители «Аэрофлота» и Минтранса отказались от комментариев.

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Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На прошлой неделе, 30 июня, стало известно о заключении кредитного соглашения между «Аэрофлотом» и Сбербанком на 31 млрд руб. сроком на пять лет: в качестве обеспечения по кредиту планируется получение госгарантий, которые предоставляются в рамках постановления правительства от 10 мая о поддержке системообразующих организаций на фоне эпидемии коронавируса. «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании оказались среди наиболее пострадавших из-за прекращения полетов за рубеж с 27 марта и резкого снижения рейсов внутри страны на фоне эпидемии коронавируса.

При подаче заявления в Минэкономразвития о предоставлении таких гарантий компании должны взять на себя обязательства по выполнению программы мероприятий по снижению (оптимизации) расходов, говорится в документе. К таким расходам относится и дополнительное поощрение директоров, поясняют собеседники РБК.

В конце мая «Аэрофлот» также получил от Сбербанка кредит на 3 млрд руб. на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Условием под кредит также могла быть оптимизация расходов, добавляет один из источников РБК.

Зачем «Аэрофлоту» кредит Сбербанка

«Кредитные средства (31 млрд руб. на пять лет. — РБК) планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов», — говорилось в сообщении Сбербанка. «В настоящее время мы наблюдаем оживление авиаперевозок. Кредит позволит компании обслуживать текущие расходы и выполнять обязательства перед партнерами до полного восстановления рынка», — отмечал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Согласно отчетности «Аэрофлота», в первом квартале 2020 года объем кредитов и займов компании вырос втрое (по сравнению с 1 января), до 46,4 млрд руб. В апреле—мае компания привлекла кредиты еще на 36,7 млрд руб., а также реструктурировала долг перед Альфа-банком на 7 млрд руб., сообщал «Интерфакс».

Из-за эпидемии коронавируса и падения перевозок правительство также решило освободить «Аэрофлот» от обязательства платить дивиденды по итогам 2019 года.

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Бизнес
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2019 году «Аэрофлот» утвердил долгосрочные программы премирования для руководящего персонала и членов совета директоров (программы мотивации). «Суммы выплат по новым программам зависят от показателей пассажиропотока, доли международного транзита в общем пассажиропотоке группы, а также доходности перевозок», — говорилось в отчете компании за 2019 год по МСФО. Непогашенная сумма обязательства по этим программам на 31 декабря 2019 года составила 410 млн руб., что почти вдвое больше, чем было годом ранее (220 млн руб.).

Кто может получить вознаграждение

Совет директоров «Аэрофлота» состоит из 11 человек. По итогам досрочного завершения программы из 39,93 млн руб. больше всех (по 6,77 млн руб.) могут получить независимые директора — экс-президент МТС и руководитель компании «Арида» Василий Сидоров и управляющий директор «Ренессанс Брокера» Игорь Каменский. Но фактическая выплата вознаграждения будет производиться только после полного исполнения авиакомпанией обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий.

Из положенных персональных выплат (56,4 млн руб.) также больше всех — по 10,38 млн руб. — могут также получить Сидоров и Каменский. Ограничения на перечисления этих средств в материалах компании не приводятся.

За работу в совете директоров «Аэрофлота» вознаграждения также получают глава «Ростеха» Сергей Чемезов (ему рекомендовано выплатить регулярное вознаграждение за 2019/20 год на сумму 6 млн руб. и еще 3,9 млн руб. по программе мотивации), гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь (7,2 млн и 4,66 млн руб.), гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Полубояринов (6 млн и 4,26 млн руб.), бывший министр по развитию Дальнего Востока, советник Международного конгресса промышленников и предпринимателей Александр Галушка (8,05 млн и 2,64 млн руб.), спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков (8,4 млн и 5,2 млн руб.). Выплаты по программе мотивации предлагается направить и двум членам предыдущего состава совета директоров — гендиректору лизинговой «дочки» «Ростеха» — «Авиакапитал-сервис» Роману Пахомову (2,96 млн руб.) и экс-гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину (2,7 млн руб.).

Другим членам совета — гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву, министру транспорта Евгению Дитриху, заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову и вице-губернатору Санкт-Петербурга, экс-главе Минтранса Максиму Соколову — выплаты не предусмотрены по закону.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Аэрофлот»
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