Эксперты сообщили об оптимизме в российской сфере услуг

Отчасти это связано с возобновлением работы поставщиков услуг на фоне смягчения введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений и интересом со стороны новых клиентов, отмечают в Markit

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В июне 2020 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России поднялся до 47,8 пункта, что заметно выше майского показателя (35,9 пункта). Об этом говорится в исследовании компании Markit.

Индекс рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам около 250 предприятий, значение варьируется от 0 до 100. Показатель выше 50 свидетельствует о росте экономической активности, ниже — о спаде.

Как отмечают авторы исследования, в июне спад деловой активности оказался самым медленным за последние четыре месяца. Аналитики считают, что отчасти это связано с возобновлением работы поставщиков услуг на фоне смягчения введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений и интересом со стороны новых клиентов.

«Темпы сокращения новых заказов в целом оставались резкими, так как компании сообщали об исторически подавленном спросе», — говорится в отчете Markit.