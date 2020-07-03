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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты сообщили об оптимизме в российской сфере услуг

Отчасти это связано с возобновлением работы поставщиков услуг на фоне смягчения введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений и интересом со стороны новых клиентов, отмечают в Markit
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В июне 2020 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России поднялся до 47,8 пункта, что заметно выше майского показателя (35,9 пункта). Об этом говорится в исследовании компании Markit.

Индекс рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам около 250 предприятий, значение варьируется от 0 до 100. Показатель выше 50 свидетельствует о росте экономической активности, ниже — о спаде.

Как отмечают авторы исследования, в июне спад деловой активности оказался самым медленным за последние четыре месяца. Аналитики считают, что отчасти это связано с возобновлением работы поставщиков услуг на фоне смягчения введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений и интересом со стороны новых клиентов.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Темпы сокращения новых заказов в целом оставались резкими, так как компании сообщали об исторически подавленном спросе», — говорится в отчете Markit.

Тем не менее, пишут эксперты, несмотря на сокращение штатов и падение занятости, деловая уверенность выросла до максимума за четыре месяца на фоне постепенного восстановления экономики.

«Несмотря на историческую приглушенность, оптимизм вернулся в июне, поскольку ослабление ограничений, связанных с COVID-19, и надежды на возобновление спроса со стороны клиентов внушали доверие», — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 25 марта до 12 мая в России на фоне пандемии COVID-19 был объявлен период нерабочих дней с сохранением заработной платы, власти ввели режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением заболевания. Многие предприятия приостановили деятельность.

Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, оценивая возможные последствия пандемии, отметили, что она стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда. По мнению экспертов, потеря работы грозит каждому второму занятому в России, к наиболее уязвимым они отнесли самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также работников наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: индекс PMI, Markit, сфера услуг
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