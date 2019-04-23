Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

После долгой дискуссии правительство наконец решило, где взять деньги на дополнительные субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель. Государство поднимет НДПИ и акцизы, но не так существенно, как требовал Минфин

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Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель. Это следует из протокола по итогам совещания у двух вице-премьеров, которое состоялось 8 апреля. У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили собеседник, близкий к одному из министерств, и источник, близкий к правительству.

Представители Силуанова и Козака подтвердили РБК, что протокол по итогам этого совещания подписан, отказавшись комментировать его детали.

По сути, чиновники решили увеличить субсидии за счет самих нефтяников, следует из документа. Во-первых, будет введен акциз на все жидкие нефтепродукты («суррогаты» средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут), которые раньше не им не облагались, — по ставке дизельного топлива. Но для нефтепродуктов, которые используются для бункеровки, дальнейшей переработки и производства тепла и электроэнергии, будет сделан налоговый вычет.

Кроме того, правительство увеличит НДПИ на 75 руб. за тонну при цене на нефть в диапазоне от $55 до $80 за баррель, при дальнейшем росте цены на нефть прибавка к НДПИ будет равномерно расти до 204 руб. на тонну. Исключение будет сделано для проектов, в отношении которых заключены адресные межправительственные соглашения, говорится в протоколе. Поступления в бюджет от акциза на темные нефтепродукты и от роста НДПИ составят примерно 75–85 млрд руб. в год, подсчитал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Проект соответствующего закона Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны были внести в правительство до 22 апреля, говорится в протоколе. Представители Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС не ответили на вопросы РБК. ​​