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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Бизнес ,  
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Агрохолдинг Евгения Туголукова проведет IPO в Сингапуре
Бывший топ-менеджер МДМ Банка Евгений Туголуков намерен привлечь финансирование для развития своего сельскохозяйственного бизнеса на Сингапурской бирже
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ростовский агрохолдинг «Дон-Агро» подал заявку на проведение публичного размещения акций на Сингапурской бирже. Соответствующий проспект он представил в прошлую пятницу, пишет издание Business Times.

Агрохолдинг входит в сингапурскую инвестиционную компанию StrongBow, ее основатель — бывший топ-менеджер МДМ Банка Евгений Туголуков. В 2011 году Forbes оценивал состояние бизнесмена в $550 млн, в тот год он занимал 173-ю строчку рейтинга «200 богатейших бизнесменов России». В StrongBow подтвердили планы по размещению, сам Туголуков от комментариев отказался.

Информацию, что агрохолдинг подал заявку на проведение IPO и ждет одобрения биржи, подтвердил РБК источник, близкий к Туголукову. Объем размещения и другие детали он не назвал, но уточнил, что средства пойдут на развитие компании. По данным Business Times, полученные от IPO средства агрохолдинг пустит на покупку земли в Ростовской области и нового оборудования.

«Дон-Агро», как сказано на его сайте, принадлежит около 52 тыс. га земель в Ростовской области. Агрохолдинг выращивает озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, нут. Он был образован в 2009 году на базе пяти хозяйств и до 2012-го входил в состав обанкротившегося агрохолдинга «Разгуляй». В 2012 году «Дон-Агро» перешел под управление группы Prodalliance (входит в сингапурскую StrongBow). Prodalliance специализируется на выращивании зерновых и производстве молока, земельный банк компании составляет 75 тыс. га. Помимо этого ей принадлежит около 4 тыс. голов крупного рогатого скота. Компания, как указано в ее профайле, намерена развивать новые фермы, поскольку видит спрос на молоко и готова предложить возможности инвестирования в производство молочной продукции для азиатских и глобальных инвесторов.

Выручка ООО «Дон-Агро» в 2017 году, согласно данным СПАРК, составила 998,5 млн руб., чистая прибыль — 194,3 млн руб. Данных за 2018 год в системе нет. Основной владелец ООО — ОА «Тетра», которой также принадлежит ООО «Хэппи Кау» (занимается разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока). В свою очередь, владелец 99,9% «Тетра» — кипрская Severstone Invest. Основной покупатель молока, по информации Business Times, — один из крупнейших российских переработчиков «Молвест», а сельскохозяйственные культуры «Дон-Агро» покупают Bunge, Aston и Grain Service.

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев
Теги: IPO, сельское хозяйство, МДМ
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