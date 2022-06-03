МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания российского Airbus

Самолет «Аэрофлота» задержали по требованию лизинговой компании из Ирландии, позднее суд арестовал его

В российский МИД вызвали посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге в связи с задержанием судом в Коломбо самолета Airbus A330-343 авиакомпании «Аэрофлот», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета «Аэрофлота», готовившегося к вылету в Москву», — говорится в сообщении.

МИД призвал Шри-Ланку «в сжатые сроки урегулировать эту проблему во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения».

Урегулированием также занимается Росавиация. В ведомстве сообщили РБК, что глава агентства Александр Нерадько попросил авиационные власти Шри-Ланки разрешить судну с членами экипажа вылететь в Россию «как можно скорее и без каких-либо задержек».

Самолет «Аэрофлота» задержали по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил судну покидать страну до 16 июня. В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что рейс в Москву сначала был задержан, а затем отменен «в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки». Самолет оказался под арестом, судебное слушание о снятии которого назначено на 8 июня. Пассажиры рейса размещены в отелях Шри-Ланки.

Спор лизингодателя и «Аэрофлота» связан с санкциями ЕС против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. Из-за этих ограничений российские авиакомпании должны были вернуть самолеты лизингодателям. Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам не использовать для полетов за рубеж находящиеся в лизинге самолеты. В марте в России разрешили регистрировать такие самолеты в стране для использования на внутренних рейсах.