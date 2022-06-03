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МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания российского Airbus

Самолет «Аэрофлота» задержали по требованию лизинговой компании из Ирландии, позднее суд арестовал его

В российский МИД вызвали посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге в связи с задержанием судом в Коломбо самолета Airbus A330-343 авиакомпании «Аэрофлот», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета «Аэрофлота», готовившегося к вылету в Москву», — говорится в сообщении.

МИД призвал Шри-Ланку «в сжатые сроки урегулировать эту проблему во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения».

Урегулированием также занимается Росавиация. В ведомстве сообщили РБК, что глава агентства Александр Нерадько попросил авиационные власти Шри-Ланки разрешить судну с членами экипажа вылететь в Россию «как можно скорее и без каких-либо задержек».

Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну
Политика
Самолет Airbus А330

Самолет «Аэрофлота» задержали по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил судну покидать страну до 16 июня. В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что рейс в Москву сначала был задержан, а затем отменен «в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки». Самолет оказался под арестом, судебное слушание о снятии которого назначено на 8 июня. Пассажиры рейса размещены в отелях Шри-Ланки.

Спор лизингодателя и «Аэрофлота» связан с санкциями ЕС против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. Из-за этих ограничений российские авиакомпании должны были вернуть самолеты лизингодателям. Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам не использовать для полетов за рубеж находящиеся в лизинге самолеты. В марте в России разрешили регистрировать такие самолеты в стране для использования на внутренних рейсах.

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Лилия Пашкова
Шри-Ланка МИД Аэрофлот лизинг суд
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