Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении «Газпромa» из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
«Правила ясны и одинаковы для всех, однако «Газпром» несколько раз отказывался передавать документы, имеющие отношение к проводимому нами расследованию. Российский газовый гигант не может стоять выше закона, поэтому я возбудил против «Газпрома» уголовное дело о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. По закону компании грозит штраф в размере до €50 млн», — заявил глава UOKiK Томаш Хростный.
UOKiK затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2» в феврале. Управление хотело увидеть контракты, заключенные между «дочкой» «Газпрома» с другими компаниями, финансирующими строительство трубопровода, в основном договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение природного газа, сообщили в UOKiK. Однако российская компания данные не предоставила, отметили в польском антимонопольном ведомстве.
РБК направил запрос в «Газпром».