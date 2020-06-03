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Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор завел уголовное дело против «Газпрома» за отказ предоставить документы по разбирательству о «Северном потоке-2». Как сообщили в UOKiK, российской компании грозит штраф до €50 млн
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении «Газпромa» из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.

«Правила ясны и одинаковы для всех, однако «Газпром» несколько раз отказывался передавать документы, имеющие отношение к проводимому нами расследованию. Российский газовый гигант не может стоять выше закона, поэтому я возбудил против «Газпрома» уголовное дело о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. По закону компании грозит штраф в размере до €50 млн», — заявил глава UOKiK Томаш Хростный.

UOKiK затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2» в феврале. Управление хотело увидеть контракты, заключенные между «дочкой» «Газпрома» с другими компаниями, финансирующими строительство трубопровода, в основном договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение природного газа, сообщили в UOKiK. Однако российская компания данные не предоставила, отметили в польском антимонопольном ведомстве.

РБК направил запрос в «Газпром».

В Польше из-за «Северного потока-2» назначили самый большой штраф
Бизнес
Фото: Charles Platiau / Reuters

UOKiK объявило о начале расследования в отношении инвесторов «Северного потока-2» в мае 2018 года. В ведомстве тогда заявили, что финансирование ими строительства трубопровода нарушает решение польского управления запретить создание консорциума для реализации этого проекта. «Газпром» в свою очередь направил UOKiK возражения по его позиции и ходатайствовал о прекращении дела по «Северному потоку-2» в Польше.

В ноябре 2019 года UOKiK «за упорный и необоснованный отказ» предоставить запрошенные документы по участию в проекте строительства трубопровода. оштрафовало на 172 млн злотых (€40,3 млн) одного из инвесторов «Северного потока-2» — французскую компанию Engie.

Строительством газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м в год занимается «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2. Он пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Помимо «Газпрома» в него инвестировали пять крупнейших компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Все они согласились предоставить в качестве кредита 10% указанной суммы, или €4,75 млрд в общей сложности. Акционерами проекта строительства эти компании не стали как раз из-за запрета UOKiK.

Автор: Виктория Полякова
Теги: штраф, Польша, «Северный поток-2»
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