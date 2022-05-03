Чешский министр заявил о готовности отказаться от нефти из России

Прага поддержит запрет на поставки из России, если ЕС реализует планы о совместных закупках нефти и накопит резервы, а также по справедливости «разделит боль» от последствий отказа от российского сырья

Йозеф Сикела (Фото: CTK Photo / Global Look Press / Michal Kamaryt)

Чехия готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из России до конца текущего года и поддержать введение эмбарго на ее импорт в страны Евросоюза, заявил министр промышленности Йозеф Сикела, передает Ceske Noviny. Он добавил также, что Прага не собирается платить за российский газ рублями, о чем ранее говорил премьер-министр Петр Фиала.

Прага поддержит предложение о прекращении закупок российской нефти, если ЕС удастся реализовать планы о совместных закупках сырья, и у стран сообщества будут резервы, чтобы покрыть возможный недостаток на европейском рынке, сообщил он после внеочередной встречи с министрами стран ЕС, курирующими вопросы энергетики.

«Если действует принцип, что мы должны разделить эту боль [отказ от нефти из России] по справедливости, то я могу представить, что мы поддержим эти санкции», — сказал Сикела, имея в виду возможные экономические проблемы, связанные с прекращением поставок из России.

По словам министра, Чехия по-прежнему намерена платить за газ в евро, его большую часть Прага закупает на западноевропейских биржах. «Единственная чешская компания, которая покупает газ напрямую в России, — это ČEZ», — указал Сикела, отметив, что она также будет платить в евро.

О том, что Прага не будет платить за российский газ в рублях, чешские власти заявили 29 апреля, назвав это требование шантажом. Как отмечал премьер Фиала, Чехия возобновит переговоры с Польшей о строительстве газопровода Stork II, который должен объединить газотранспортные системы обеих стран.

1 мая Сикела сообщил, что газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем для этого дня. К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона — на 80%.

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