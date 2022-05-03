Чешский министр заявил о готовности отказаться от нефти из России
Чехия готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из России до конца текущего года и поддержать введение эмбарго на ее импорт в страны Евросоюза, заявил министр промышленности Йозеф Сикела, передает Ceske Noviny. Он добавил также, что Прага не собирается платить за российский газ рублями, о чем ранее говорил премьер-министр Петр Фиала.
Прага поддержит предложение о прекращении закупок российской нефти, если ЕС удастся реализовать планы о совместных закупках сырья, и у стран сообщества будут резервы, чтобы покрыть возможный недостаток на европейском рынке, сообщил он после внеочередной встречи с министрами стран ЕС, курирующими вопросы энергетики.
«Если действует принцип, что мы должны разделить эту боль [отказ от нефти из России] по справедливости, то я могу представить, что мы поддержим эти санкции», — сказал Сикела, имея в виду возможные экономические проблемы, связанные с прекращением поставок из России.
По словам министра, Чехия по-прежнему намерена платить за газ в евро, его большую часть Прага закупает на западноевропейских биржах. «Единственная чешская компания, которая покупает газ напрямую в России, — это ČEZ», — указал Сикела, отметив, что она также будет платить в евро.
О том, что Прага не будет платить за российский газ в рублях, чешские власти заявили 29 апреля, назвав это требование шантажом. Как отмечал премьер Фиала, Чехия возобновит переговоры с Польшей о строительстве газопровода Stork II, который должен объединить газотранспортные системы обеих стран.
1 мая Сикела сообщил, что газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем для этого дня. К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона — на 80%.
Страны ЕС с начала российской военной операции на Украине ввели против России пять пакетов санкций. В середине апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над шестым пакетом, в рамках которого Брюссель рассматривает вопросы, связанные с энергетическим сектором. По данным Bloomberg и Politico, он включает «определенный запрет» на импорт российской нефти и исключение нескольких российских банков из SWIFT. По информации The New York Times, ЕС может согласовать новые меры на этой неделе.