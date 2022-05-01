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Рост цен на газ ,  
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В Чехии заявили о рекордном резерве газа в хранилищах

Объем запасов газа в хранилищах Чехии составляет 1 млрд куб. м, они заполнены на 30%. По словам главы Минпромторга страны, это рекорд для 1 мая. Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения»

На сегодняшний день, по словам Сикелы, объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров. К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона — на 80%.

В начале апреля Сикела говорил, что запасов газа, которые были в чешских хранилищах на тот момент, хватало на месяц.

Чехия примерно на 90% зависит от поставок газа из России, передавал Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Петра Фиалу. Тем не менее Прага отказалась платить за газ в рублях, назвав это требование шантажом. Фиала сообщил, что Чехия возобновит переговоры с Польшей о строительстве газопровода Stork II, который должен объединить газотранспортные системы обеих стран.

В Чехии заявили об отказе платить за российский газ рублями
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Фото:Petr David Josek / AP

В апреле Сикела говорил, что Прага участвует в обсуждениях вопроса о совместных закупках газа на уровне ЕС: «Мы, вероятно, ближе всего к тому, чтобы Чехия в случае прекращения поставок из России получала норвежский газ по трубопроводу NETRA». По словам министра, эти поставки способны покрыть до трети потребностей страны в отопительный сезон.

Российский президент Владимир Путин поручил перевести расчеты по поставкам газа в рубли для недружественных стран (в их число входит и Чехия) в конце марта. Новое требование начало действовать 1 апреля. По новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли.

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Польша и Болгария отказались платить за газ в рублях, из-за чего «Газпром» приостановил поставки в эти страны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чехия поставки газа газохранилище запасы газа
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