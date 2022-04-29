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В Чехии заявили об отказе платить за российский газ рублями

Чехия не собирается поддаваться «российскому шантажу» и платить за газ в рублях, заявил Фиала. В Кремле ранее с подобными обвинениями не согласились, отметив, что Россия «остается привержена своим обязательствам по контрактам»
«Газпром» GAZP ₽241,08 +1,49% Купить
Фото: Petr David Josek / AP
Фото: Petr David Josek / AP

Власти Чехии не намерены платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Петр Фиала на совместной пресс-конференции с польским коллегой Матеушем Моравецким.

«Чехия не собирается поддаваться российскому шантажу. И я считаю, что это будет ошибкой, если кто-то поддастся на него. Если мы не продемонстрируем России силу и четкую позицию, мы все заплатим за это», — сказал он (цитата по Blesk).

Моравецкий, в свою очередь, отметил, что европейские страны должны соблюдать санкции, а не обходить их.

«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце марта Россия объявила о новой схеме оплаты за газ. Покупателей обязали открыть в Газпромбанке два счета. Сначала оплата будет зачисляться на валютный счет, после чего банк будет конвертировать ее и зачислять на рублевый счет, откуда деньги будут поступать продавцу. Как пояснили в Кремле, новая схема нужна, чтобы защитить поступающие средства от заморозки на фоне западных санкций.

В Еврокомиссии эту схему сочли попыткой обойти ограничения и призвали компании не идти на требования Москвы. Ряд стран, в частности Венгрия, согласились платить по новой схеме, некоторые же, напротив, отказались. Среди последних — Польша и Болгария. «Газпром» в ответ отключил их от поставок.

Еврокомиссия после приостановки поставок в Польшу и Болгарию обвинила Москву в шантаже с помощью газа. В Кремле с ней не согласились, отметив, что Россия «остается надежным поставщиком энергоресурсов» и «привержена своим обязательствам по контрактам».

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Чехия российский газ рубль
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