Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды

На торги выставили 150 принадлежащих городу объектов, которые предприниматели смогут арендовать на 10 лет. Ставка для подвальных помещений составит 1 тыс. руб. за 1 кв. м, а для помещений на первых этажах — 4750 руб. за 1 кв. м

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.

Помещения расположены в разных городских округах, взять их в аренду можно на десять лет с возможностью продления договора. Площадь объектов — от 5 до 1 тыс. кв. м, торги организует столичный департамент по конкурентной политике.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ставка аренды для подвальных помещений составит 1 тыс. руб. за 1 кв. м, а для помещений на первых этажах и выше — 4750 руб. за 1 кв. м. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по вопросам экономики Москвы, в первом квартале 2020 года средняя цена по городу для подвальных помещений составляла 8,8 тыс. руб. за 1 кв. м, а на первых этажах — 11,8 тыс. руб.

Всего до конца года на специализированных торгах малому бизнесу планируется передать 550 помещений, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.