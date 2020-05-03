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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды

На торги выставили 150 принадлежащих городу объектов, которые предприниматели смогут арендовать на 10 лет. Ставка для подвальных помещений составит 1 тыс. руб. за 1 кв. м, а для помещений на первых этажах — 4750 руб. за 1 кв. м
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.

Помещения расположены в разных городских округах, взять их в аренду можно на десять лет с возможностью продления договора. Площадь объектов — от 5 до 1 тыс. кв. м, торги организует столичный департамент по конкурентной политике.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ставка аренды для подвальных помещений составит 1 тыс. руб. за 1 кв. м, а для помещений на первых этажах и выше — 4750 руб. за 1 кв. м. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по вопросам экономики Москвы, в первом квартале 2020 года средняя цена по городу для подвальных помещений составляла 8,8 тыс. руб. за 1 кв. м, а на первых этажах — 11,8 тыс. руб.

Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде
Бизнес
Фото: Сергей Ведяшкин / Reuters

Всего до конца года на специализированных торгах малому бизнесу планируется передать 550 помещений, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Власти Москвы утвердили три пакета мер для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Первый был утвержден мэром Сергеем Собяниным 24 марта, второй — 1 апреля, третий — 15 апреля. Среди основных мер городское правительство выделило отсрочку по налогам, сборам и иным платежам, послабления по аренде помещений, а также субсидии на различные цели. Как сообщила 22 апреля мэрия, общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд руб.

Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Финансы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По подсчетам банка «Точка», в апреле предприниматели из сегмента малого и среднего бизнеса сократили объем платежей за аренду недвижимости на 56%. Наибольшее падение произошло в сферах отдыха и развлечений, предоставления вспомогательных услуг для бизнеса, туризма и торговли непродовольственными товарами.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: малый и средний бизнес, аренда, Москва
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