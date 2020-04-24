Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде

Еще 35% опрошенных предпринимателей ожидают просрочку по платежам в ближайшее время. Всего 95% участников опроса уже просрочили или предполагают задержаться с оплатой арендных площадей из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / Reuters

Более чем у половины предпринимателей уже образовались просрочки по арендным платежам из-за ухудшения экономической ситуации на фоне коронавируса, выяснили в ходе опроса в Аналитическом центре НАФИ.

О негативном влиянии пандемии и образовавшихся задолженностях сообщили 60% опрошенных. Из них большинство — это ИП (73%).

Еще 35% всех респондентов сообщили, что пока у них есть возможность оплачивать аренду, но существует риск просрочки платежей в ближайшее время. Таким образом, 95% респондентов уже испытывают или ожидают трудности с оплатой в ближайшем будущем.

При этом большинство предпринимателей признались, что обсуждали с арендодателем пересмотр условий найма помещения. Так, 44% сообщили, что пока ведут переговоры и ответа не получили, еще 28% — что арендодатель не пошел им навстречу и условия менять отказался.

Подавляющее большинство опрошенных (71%) арендуют площади у частного собственника, и только 5% — у государства.