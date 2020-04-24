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Пандемия коронавируса ,  
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Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде

Еще 35% опрошенных предпринимателей ожидают просрочку по платежам в ближайшее время. Всего 95% участников опроса уже просрочили или предполагают задержаться с оплатой арендных площадей из-за коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / Reuters
Фото: Сергей Ведяшкин / Reuters

Более чем у половины предпринимателей уже образовались просрочки по арендным платежам из-за ухудшения экономической ситуации на фоне коронавируса, выяснили в ходе опроса в Аналитическом центре НАФИ.

О негативном влиянии пандемии и образовавшихся задолженностях сообщили 60% опрошенных. Из них большинство — это ИП (73%).

Еще 35% всех респондентов сообщили, что пока у них есть возможность оплачивать аренду, но существует риск просрочки платежей в ближайшее время. Таким образом, 95% респондентов уже испытывают или ожидают трудности с оплатой в ближайшем будущем.

При этом большинство предпринимателей признались, что обсуждали с арендодателем пересмотр условий найма помещения. Так, 44% сообщили, что пока ведут переговоры и ответа не получили, еще 28% — что арендодатель не пошел им навстречу и условия менять отказался.

Подавляющее большинство опрошенных (71%) арендуют площади у частного собственника, и только 5% — у государства.

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Участники опроса также назвали наиболее актуальные для них послабления по аренде. Самыми популярными оказались снижение арендной ставки на определенный срок (47%) и полная отмена арендных платежей на определенный срок (30%). Респонденты также отмечали, что им помогли бы исключение из договора или уменьшение штрафных санкций за просрочку платежа по аренде (7%) и переход на переменную арендную ставку, когда плата за аренду зависит, например, от суммы выручки (4%).

Опрос проводился в апреле, в нем участвовал 901 предприниматель из восьми федеральных округов. Опрос проводился методами телефонного и онлайн-интервью.

По словам руководителя направления исследований в сфере строительства и недвижимости НАФИ Ольги Соколовой, большинство компаний испытывают трудности с расторжением или изменением договора об аренде, поскольку не могут воспользоваться пунктом о форс-мажоре.

Эксперт отметила малое число арендодателей, которые согласились пересмотреть условия аренды, и объяснила это тем, что они тоже терпят убытки. «Поэтому очевидной стратегией сохранения устойчивости является открытый диалог между арендаторами и арендодателями с целью согласования подходящих для обеих сторон условий», — подчеркнула Соколова. По ее мнению, из-за распространения коронавируса вырастет количество свободных площадей под аренду, поскольку предприниматели будут переезжать из дорогих помещений в более дешевые.

В начале апреля правительство освободило малый и средний бизнес, который действует в определенных отраслях, от арендных платежей за федеральное имущество. В том числе послабления распространились на предприятия сфер авиаперевозок, культуры, досуга и развлечений, общепита, оказания бытовых услуг. Мера будет действовать с апреля по июнь.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, аренда
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