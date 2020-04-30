Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Как отметили в департаменте, программа позволит бизнесменам всех сфер деятельности снизить процентную ставку по уже взятым займам или же оформить новые кредиты на любые цели на льготных условиях. Субсидируемая процентная ставка по взятым до 15 апреля текущего года займам будет равна 6% годовых. Кроме того, власти Москвы будут субсидировать до 8% ставки по новым «стабилизационным» кредитам, оформленным уже после 15 апреля. Эти меры поддержки будут действовать до конца 2020 года.
«С учетом субсидий правительства Москвы ставка по новым займам для субъектов МСП составит всего порядка 3–7% годовых, ставка по оформленным до 15 апреля кредитам будет пересчитана автоматически по заявлению предпринимателя», — заявил руководитель департамента Алексей Фурсин.
Получить кредиты на льготных условиях или снизить процентную ставку по уже оформленным займам сможет любой предприниматель малого и среднего бизнеса столицы. Единственным условием участия в программе является расходование полученных кредитных средств на финансирование текущей деятельности на территории города.
Власти Москвы утвердили три пакета мер для поддержки малого и среднего бизнеса. Первый был утвержден мэром столицы Сергеем Собяниным 24 марта, второй — 1 апреля, третий — 15 апреля. Среди основных мер правительство Москвы выделило отсрочку по налогам, сборам и иным платежам, послабления по аренде помещений, а также субсидии на различные цели. Неделю назад Собянин заявлял, что поддержка экономики и выполнение социальных обязательств в столице в период распространения коронавируса потребуют 170 млрд руб.
«Чем мы дальше въезжаем в эту ситуацию, тем больше затрат, тем больше проблем. Все это идет нарастающим комком. На сегодняшний день принято решение только по поддержке экономики и социальным мерам, которые, по предварительным оценкам, тянут на 170 млрд руб., и это еще не все», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, складывающаяся ситуация будет требовать дополнительных решений со стороны городских властей. Собянин также подчеркнул, что десятки миллиардов рублей выделяются на закупку лекарств и оборудования.