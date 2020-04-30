Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

В список попали 12 банков, которые получат субсидии для компенсации 6% ставки по ранее выданным кредитам и 8% ставки — по новым. Воспользоваться льготными условиями сможет любой предприниматель малого и среднего бизнеса

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Об этом РБК сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В список попали 12 банков. Они получат субсидии для компенсации 6% ставки по ранее выданным займам и 8% ставки по новым кредитам. Речь идет о:

Сбербанке;

Совкомбанке;

ВТБ;

Райффайзенбанке;

«Открытии»;

Альфа-банке;

Промсвязьбанке;

Российском банке поддержки малого и среднего предпринимательства;

Росбанке;

«Возрождении»;

«Зените»;

«Интезе».

Этот список был составлен в рамках реализации программы субсидирования для предоставления кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Эта программа вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса, который был утвержден московским правительством две недели назад.