В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков

Работодатели для оформления пропусков своим сотрудникам вынуждены вставать в очереди, чтобы получить печать и подпись чиновников. Из-за этого нарушаются предписания Роспотребнадзора о мерах безопасности

Фото: Лидия Серова / Facebook

После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов. Фотографии публикуют пользователи социальных сетей.

Очереди видны у зданий администрации Ленинского, Октябрьского, Заводского, Кировского и Волжского районов города, а также у входа в администрацию Энгельсского района в городе-спутнике Саратова Энгельсе.

Запись в facebook пользователя Александр Ермишин

На фотографиях видно, что стоящие в очереди не соблюдают дистанцию в 1 м, предписанную постановлением Роспотребнадзора. У многих нет масок.

Пропускной режим в Саратове вводится со 2 апреля. Пропуска необходимы для тех граждан, которые не могут продолжать работу в дистанционном режиме. Документы выдают сотрудникам организаций, продолжающих работу на объявленной президентом нерабочей неделе, — органов государственной власти, банков, медицинских организаций, предприятий непрерывного цикла, организаций сельского хозяйства, продовольственных магазинов и СМИ.