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Пандемия коронавируса ,  
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В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков

Работодатели для оформления пропусков своим сотрудникам вынуждены вставать в очереди, чтобы получить печать и подпись чиновников. Из-за этого нарушаются предписания Роспотребнадзора о мерах безопасности
Фото: Лидия Серова / Facebook

После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов. Фотографии публикуют пользователи социальных сетей.

Очереди видны у зданий администрации Ленинского, Октябрьского, Заводского, Кировского и Волжского районов города, а также у входа в администрацию Энгельсского района в городе-спутнике Саратова Энгельсе.

Запись в facebook пользователя Александр Ермишин

На фотографиях видно, что стоящие в очереди не соблюдают дистанцию в 1 м, предписанную постановлением Роспотребнадзора. У многих нет масок.

Пропускной режим в Саратове вводится со 2 апреля. Пропуска необходимы для тех граждан, которые не могут продолжать работу в дистанционном режиме. Документы выдают сотрудникам организаций, продолжающих работу на объявленной президентом нерабочей неделе, — органов государственной власти, банков, медицинских организаций, предприятий непрерывного цикла, организаций сельского хозяйства, продовольственных магазинов и СМИ.

В соответствии с инструкцией местных властей, как пишет FreeNews-Volga, заказывать пропуска для сотрудников должны их работодатели. Для этого им нужно предоставить в районные администрации в бумажном виде список сотрудников с указанием имени и должности и заполнить на них анкету.

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Пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева подтвердила РБК, что документы нужно оформлять в бумажном виде, принося их на печать и подпись в районные администрации. «В соответствии с постановлением правительства области, работодатели должны по утвержденной форме оформить специальные пропуска для работников, которые в период действия ограничительных мер должны продолжать свою трудовую деятельность. Эти пропуска они приносят в органы местного самоуправления, где получают подпись и печать, тем самым эта справка заверяется. Таким образом горожане получают право передвигаться по городу», — сообщила Плющева.

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Она подтвердила, что в связи с этим выстроилась очередь в администрацию. «Мы просим горожан соблюдать социальное дистанцирование, находиться на разрешенном расстоянии друг от друга. Сейчас еще к этому подключатся органы полиции, которые также будут контролировать соблюдение этой дистанции», — добавила Плющева.

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По официальным данным, в Саратовской области зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19. Всего по стране заражены 2777 человек, 24 человека умерли.

В соответствии с постановлением главы Роспотребнадзора и главного санитарного врача Анны Поповой, россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы снизить риск передачи коронавируса. В большинстве регионов страны уже введен режим всеобщей самоизоляции и запрещен выход на улицу без особых оснований.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
Теги: Саратов, коронавирус, пропуск
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