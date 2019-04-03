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«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании
Согласно достигнутым ранее договоренностям, российский производитель должен был поставить 15 гражданских самолетов SSJ100 авиакомпании Adria Airways, однако отказался от сделки из-за финансовых результатов перевозчика
Самолет SSJ100 (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель самолетов SSJ100) остановила работы по заключению контракта на поставку самолетов с Adria Airways из Словении после изучения финансового состояния авиакомпании. Об этом говорится в сообщении ГСС.

«Структуры, обеспечивающие финансирование сделки, рассмотрев финансовые результаты деятельности авиакомпании Adria Airways за 2018 год, рекомендовали компании «Гражданские самолеты Сухого» отказаться от сделки, чтобы исключить получение убытков», — отметили в производителе самолетов.

Без подписания твердого контракта поставка самолетов состояться не может, добавили в ГСС.

Изначально предполагалось, что SSJ100 передадут Adria Airways в долгосрочный лизинг. Со словенской компанией ГСС в прошлом году подписали соответствующее соглашение, в котором обозначались намер​ения сторон. Согласно договору, Adria Airways должна была получить 15 самолетов SSJ100 в течение двух с лишним лет. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее указывал, что лизинг будут финансировать из средств «европейских финансовых институтов».

Adria Airways входит в авиационный альянс Star Alliance и базируется в аэропорту Любляны. Перевозчик выполняет регулярные полеты в Европу и на Ближний Восток.

По состоянию на март 2019 года ГСС поставила разным заказчикам по всему миру более 150 SSJ100. Полеты на лайнерах российского производителя совершает мексиканская InterJet (в марте 2019 года стало известно, что авиакомпания планирует отказаться от SSJ), ирландская CityJet (в феврале СМИ сообщили об отказе компании от использования лайнеров, после чего глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности передачи самолетов словенской Adria), а также Королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана. В России SSJ100 есть в составе флота «Газпром авиа», «Якутии», «Аэрофлота», «Ямала», «ИрАэро», «Азимута», «Северстали» и «РусДжета».​

Автор: Анна Трунина
Теги: SSJ100, «Гражданские самолеты Сухого», Европа, контракт, самолеты
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