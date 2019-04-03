«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Согласно достигнутым ранее договоренностям, российский производитель должен был поставить 15 гражданских самолетов SSJ100 авиакомпании Adria Airways, однако отказался от сделки из-за финансовых результатов перевозчика

Самолет SSJ100 (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель самолетов SSJ100) остановила работы по заключению контракта на поставку самолетов с Adria Airways из Словении после изучения финансового состояния авиакомпании. Об этом говорится в сообщении ГСС.

«Структуры, обеспечивающие финансирование сделки, рассмотрев финансовые результаты деятельности авиакомпании Adria Airways за 2018 год, рекомендовали компании «Гражданские самолеты Сухого» отказаться от сделки, чтобы исключить получение убытков», — отметили в производителе самолетов.

Без подписания твердого контракта поставка самолетов состояться не может, добавили в ГСС.

Изначально предполагалось, что SSJ100 передадут Adria Airways в долгосрочный лизинг. Со словенской компанией ГСС в прошлом году подписали соответствующее соглашение, в котором обозначались намер​ения сторон. Согласно договору, Adria Airways должна была получить 15 самолетов SSJ100 в течение двух с лишним лет. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее указывал, что лизинг будут финансировать из средств «европейских финансовых институтов».

Adria Airways входит в авиационный альянс Star Alliance и базируется в аэропорту Любляны. Перевозчик выполняет регулярные полеты в Европу и на Ближний Восток.