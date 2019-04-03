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Гибель Филевой ,  
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«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Глава госкоропарации пообещал, что предложит руководству S7 помощь в реализации проекта морской платформы для запуска космических аппаратов. Дмитрий Рогозин выразил надежду, что проект будет жить дальше
Фото: Damian Dovarganes / AP

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space). Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Как сейчас дело пойдет — не будем загадывать, все-таки Владислав Филев — тоже большой энтузиаст космоса, это у них семейное. Я надеюсь, что проект будет жить дальше», — сказал глава «Роскосмоса».

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Он не исключил, что госкорпорация будет не только партнером S7 в этом проекте, но и «протянет руку». «И я это сделаю, когда закончатся траурные события и мы встретимся с Владиславом, я предложу ему полное взаимодействие», — пообещал Рогозин, подчеркнув, что госкорпорация заинтересована в том, чтобы в России были частные компании. «Мы готовы разделить риски», — добавил он.

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Совладелица S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Наталия Филева погибла в минувшее воскресенье, 31 марта, при крушении бизнес-джета Epic LT RA-2151G в Германии. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Вместе с Филевой на борту был ее отец Валерий Карачев, управлял самолетом пилот Андрей Дикун. Никто не выжил.

S7 Group приобрела плавучий космодром «Морской старт» за $160 млн у РКК «Энергия» в 2016 году. Проект был создан еще в 1995 году для осуществления коммерческих космических запусков, но оказался убыточным. В планах S7 было создание для «Морского старта» «морской» версии ракеты «Союз-5». Весной 2017 года S7 Space (входит в S7 Group) заключила с украинским «Южным машиностроительным заводом» («Южмаш») контракт на производство двенадцати ракет-носителей «Зенит». Их планировалось использовать для «исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Наталия Филева, S7 Group, «Морской старт»
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