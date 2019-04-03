«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Глава госкоропарации пообещал, что предложит руководству S7 помощь в реализации проекта морской платформы для запуска космических аппаратов. Дмитрий Рогозин выразил надежду, что проект будет жить дальше

Фото: Damian Dovarganes / AP

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space). Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Как сейчас дело пойдет — не будем загадывать, все-таки Владислав Филев — тоже большой энтузиаст космоса, это у них семейное. Я надеюсь, что проект будет жить дальше», — сказал глава «Роскосмоса».

Он не исключил, что госкорпорация будет не только партнером S7 в этом проекте, но и «протянет руку». «И я это сделаю, когда закончатся траурные события и мы встретимся с Владиславом, я предложу ему полное взаимодействие», — пообещал Рогозин, подчеркнув, что госкорпорация заинтересована в том, чтобы в России были частные компании. «Мы готовы разделить риски», — добавил он.