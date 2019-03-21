«Южмаш» ответил на сообщения об отмене S7 Space заказа на ракеты «Зенит»

«Южмаш» ответил на сообщения об отмене S7 Space заказа на ракеты «Зенит»

«Южный машиностроительный завод» («Южмаш») не получал от российской компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет «Зенит». Об этом говорится в сообщении украинской компании.

«Предприятие имеет заключенный весной 2017 года контракт на производство двенадцати ракет-носителей «Зенит». Заказчик — зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited. В настоящее время на «Южмаше» размещен заказ на изготовление первых трех ракет-носителей «Зенит», по которым от заказчика получено частичное финансирование», — указано в сообщении. Отмечается, что работы проходят в соответствии с согласованным сторонами графиком.

Компания уточнила, что не имеет официальных сообщений от заказчика относительно предполагаемого прекращения контракта. «Южмаш» «не намерен выступать инициатором в этом вопросе», — уточняется в сообщении.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что S7 Space (входит в группу S7), планирует приостановить выполнение контракта на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на «Южмаше». Эти данные агентству подтвердил собеседник в S7 Space. По словам одного источника, руководство S7 Space предупредило «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта. Второй источник уточнил, что производство будет заморожено на апрельском уровне изготовления ракет​.