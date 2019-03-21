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Бизнес ,  
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«Южмаш» ответил на сообщения об отмене S7 Space заказа на ракеты «Зенит»

«Южный машиностроительный завод» («Южмаш») не получал от российской компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет «Зенит». Об этом говорится в сообщении украинской компании.

«Предприятие имеет заключенный весной 2017 года контракт на производство двенадцати ракет-носителей «Зенит». Заказчик — зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited. В настоящее время на «Южмаше» размещен заказ на изготовление первых трех ракет-носителей «Зенит», по которым от заказчика получено частичное финансирование», — указано в сообщении. Отмечается, что работы проходят в соответствии с согласованным сторонами графиком.

Компания уточнила, что не имеет официальных сообщений от заказчика относительно предполагаемого прекращения контракта. «Южмаш» «не намерен выступать инициатором в этом вопросе», — уточняется в сообщении.

Бизнес
СМИ узнали об отмене S7 Space заказа на ракеты «Зенит» на Украине

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что S7 Space (входит в группу S7), планирует приостановить выполнение контракта на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на «Южмаше». Эти данные агентству подтвердил собеседник в S7 Space. По словам одного источника, руководство S7 Space предупредило «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта. Второй источник уточнил, что производство будет заморожено на апрельском уровне изготовления ракет​.

S7 Space владеет плавучим космодромом «Морской старт». Ракеты планировалось использовать для «исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов».

Теги: «Южмаш», S7 Group, ракеты
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