СМИ узнали о просрочке с первым платежом CEFC за акции «Роснефти»

Китайская CEFC должна была перечислить около $1,8 млрд до 31 марта, однако этого не произошло. Тем не менее, стороны намерены довести сделку до конца, говорят собеседники «Ведомостей»

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Китайская энергокомпания CEFC не перечислила вовремя 20% от суммы сделки по покупке акций «Роснефти» Glencore и катарскому фонду QIA, пишет «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки. Информацию подтвердил источник в одной из структур, кредитующих нынешних владельцев ценных бумаг «Роснефти». Срок платежа, размер которого — порядка $1,8 млрд, истек 31 марта.

Стороны сделки намерены довести ее до конца, соглашение не сорвано, рассказали также изданию источники, близкие к разным участникам сделки. Они добавили, что стороны согласились продлить срок, за который необходимо перечислить эти 20%, на 10 дней (календарных или рабочих — неизвестно). Уверенности в том, что китайская сторона уложится в этот срок, нет, говорит источник, близкий к одной из сторон.

В Glencore от комментариев отказались, другие две компании — QIA и CEFC — не ответили на запросы газеты.

В сентябре прошлого года Glencore и QIA заявили о продаже CEFC 14,16% акций «Роснефти». После завершения сделки у Glencore останется 0,5%, у QIA — 4,7%. Reuters сообщал тогда, что китайская сторона заплатит за ценные бумаги $9,1 млрд. «Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру компании», — комментировал соглашение глава российской компании Игорь Сечин.

Под эту сделку CEFC привлек кредит от ВТБ на €5 млрд под залог покупаемых акций, рассказал первый заместитель председателя банка Юрий Соловьев в конце января.

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