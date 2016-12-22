Китайская CEFC заложит весь покупаемый пакет «Роснефти» по кредиту ВТБ

Китайская компания CEFC («Хуасинь») заложит весь покупаемый пакет акций «Роснефти» (14,16%) по кредиту банка ВТБ на €5 млрд. Об этом заявил первый заместитель президента-председателя ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Интерфакс».

В октябре 2017 года Соловьев сообщал, что ВТБ готов предоставить CEFC кредит для покупки пакета акций «Роснефти» под залог приобретаемых бумаг.

Общая сумма сделки должна составить $9,1 млрд. Оставшуюся часть суммы китайская компания выплатит из собственных средств.

«Нам очень комфортно с таким инструментом, как акции «Роснефти», очень комфортно с фундаментальной стоимостью акций «Роснефти» и уровнем развития компании, уровнем ее благонадежности и фундаментальной ценности в долгосрочной перспективе, поэтому мы готовы кредитовать под ее акции стратегических покупателей», — рассказал Соловьев.

О том, что CEFC покупает 14,16% «Роснефти» у швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестфонда QIA, стало известно 8 сентября. Glencore и QIA сократят свои доли в российской нефтяной компании до 0,5% и 4,7% соответственно. Как объяснял главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, из-за девальвации доллара для Glencore и QIA стало слишком дорого обслуживать кредит, на который в конце 2016 года они купили 19,5% «Роснефти».