СМИ узнали о распродаже китайским партнером «Роснефти» своей недвижимости

Китайская CEFC, собирающаяся приобрести долю в «Роснефти», распродает свою недвижимость, узнал Bloomberg. Речь идет о примерно сотне объектов

Фото: Aizhu Chen / Reuters

Китайская компания CEFC, собирающаяся купить 14,16% акций «Роснефти», распродает весь свой портфель недвижимости балансовой стоимостью 20 млрд юаней ($3,2 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников агентства, речь идет о почти 100 объектах недвижимости, включая штаб-квартиру в престижном районе Шанхая, четырехэтажный Гонконгский выставочный центр, объекты в Trump Tower в Манхэттене, а также отели, жилые апартаменты и промышленные объекты.

CEFC не ответила на запросы о комментариях, добавляет агентство.

Китайская CEFC договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у консорциума, в который входят швейцарский трейдер Glencore и катарский инвестфонд QIA, в сентябре 2017 года. Глава «Роснефти» ранее говорил, что сделка будет завершена до конца года. Однако сделка до сих пор не состоялась. Сообщалось, что CEFC пока не нашла финансирования для выкупа акций российский компании, которые обошлись бы ей в $9,1 млрд.

Кроме этого, в начале марта СМИ сообщали о том, что глава CEFC Е Цзяньмин задержан по распоряжению председателя КНР в рамках расследования экономических преступлений. Еще спустя день СМИ сообщили, что подведомственное властям Шанхая инвестагентство взяло на себя управление компанией CEFC.

В середине марта Bloomberg сообщал, что CEFC уведомила китайское рейтинговое агентство Chengxin, что завершение сделки по приобретению пакета акций «Роснефти» за $9 млрд откладывается из-за необходимости во внешних заимствованиях для завершения сделки. На прошлой неделе Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что представители «Роснефти» посещали Китай, чтобы получить обновленную информацию о продаже доли компании китайской CEFC. Также сообщалось, что CEFC отправил первый ​транш оплаты по покупке доли «Роснефти». Официальных подтверждений этой информации нет.